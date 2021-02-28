TESK Başkanı Palandöken: "A'dan Z'ye tüm ürünleri satan zincir marketler haksız rekabet oluşturuyor" - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken: "A'dan Z'ye tüm ürünleri satan zincir marketler haksız rekabet oluşturuyor"

28.02.2021 10:15
TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasa Tasarısı'nı değerlendirerek, "A'dan Z'ye tüm ürünleri satan zincir marketler 70'dan fazla meslek kolu üzerinde haksız rekabet oluşturuyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasa Tasarısı'nı değerlendirerek, "A'dan Z'ye tüm ürünleri satan zincir marketler 70'dan fazla meslek kolu üzerinde haksız rekabet oluşturuyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasa Tasarısı'nın esnafın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesiyle iş yeri kapanışlarının önüne geçileceğini belirtti. Palandöken, perakende sektörünü düzenleyen "Perakende Yasa Tasarısı"nın hayata geçirildiği takdirde küçük esnafın ayakta kalmasına imkan tanınacağını aktardı. Palandöken, "Zincir marketlerin satacakları ürünlere sınırlama getirilirse bu ürünleri satan sektörler ve mahalle esnafı rahatlar. Yani herkes kendi işini yaparsa ve 70 kişinin yapacağı işi bir kişi yapmaz ise iş yeri kapanışları engellenir. Bu da istihdamın artmasına ve işsizliğin azalmasına imkan sağlar" dedi.

"Yeni düzenlemeler esnafımız ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi adına olumlu olacak"

Perakende Yasa Tasarısı'nda yapılacak düzenlemelerin esnaf ve sanatkarlar camiası açısından olumlu bir gelişme olacağının altını çizen Palandöken, "Perakende sektörünü düzenleyen kanun yürürlüğe girdiğinden bu yana yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyaçlarını karşılayamadı. Geçtiğimiz günlerde ise perakende sektörünü düzenleyen yasa teklifi yeniden gündeme alınarak gıda sektöründeki zincir marketlerin açılış saatleri ile sattıkları ürünlerin sınırlandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler üzerine çalışılıyor. Bu kapsamda TESK olarak camiamız adına yasa tasarısı üzerindeki taleplerimiz ile görüş ve değerlendirmelerimizi Ticaret Bakanlığı'na ilettik. Taleplerimiz dikkate alınarak hayata geçirildiğinde yeni düzenlemeler esnafımız ve ekonomi adına olumlu olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"A'dan Z'ye tüm ürünleri satan zincir marketler haksız rekabet oluşturuyor"

Özellikle zincir marketlerin satacakları ürünlere sınırlama getirilecek olmasının küçük esnafın devamlılığı için hayati önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, "TESK olarak bizim talebimiz zincir marketlerde tütün mamulleri, alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuar, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin satışının yasaklanması yönünde. Çünkü A'dan Z'ye tüm ürünleri satan zincir marketler 70'dan fazla meslek kolu üzerinde haksız rekabet oluşturuyor. Eğer bu ürünlerin satışına sınırlama getirilirse başta kasap, kırtasiyeci, mobilyacı, ayakkabıcı, çiçekçi, tekstilci, hırdavatçı, zücaciye gibi çok sayıda meslek kolundaki esnafımız iş yapmaya başlar. Özellikle bu zincir marketlerin bünyesinde hizmet veren kasap esnafı gibi esnafımız da kendi iş yerlerini açma noktasında harekete geçer. Ürünü muhatabı satıp vatandaşın ayağı esnafa gittiğinde mahalle esnafı yeniden canlanır ve yeni istihdam olanakları doğar. İş yeri kapanışları engellenir" dedi. - ANKARA

TESK Başkanı Palandöken: A'dan Z'ye tüm ürünleri satan zincir marketler haksız rekabet oluşturuyor

Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'A'dan Z'ye tüm ürünleri satan zincir marketler haksız rekabet oluşturuyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi         
11:47
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il         
09:42
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 04:43:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK Başkanı Palandöken: "A'dan Z'ye tüm ürünleri satan zincir marketler haksız rekabet oluşturuyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei