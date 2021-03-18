TESK Başkanı Palandöken: "POS cihazının olmadığı iş yerinin ayakta kalması imkansız" - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken: "POS cihazının olmadığı iş yerinin ayakta kalması imkansız"

18.03.2021 09:55
TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın POS cihazının masraflarını ele alan bir açıklama yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın POS cihazının masraflarını ele alan bir açıklama yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, POS cihazı komisyonlarından bankaların bu yıl feragat etmelerini talep ettiğini belirterek, "POS komisyon oranları, bununla birlikte cihazın birçok bakım ücreti vs. zaten esnafımıza önemli bir maliyet kalemi olurken, esnafın kapalı olduğu dönemde cihazın geriye dönük borçlarını talep eden bankalar var. Bankalar bu yıl komisyon ücreti, bakım ücreti, kullanım ücreti gibi kalemlerden vazgeçmeli" ifadelerine yer verdi.

Bankaların POS cihazı ücretleriyle esnafın postunu çıkarttığını vurgulayan Palandöken, "2020 yılı sonu itibariyle ülkemizde 1,6 milyon POS cihazı mevcut. Artık pandemi tedbirleri gereği temastan kaçınmak ve nakit kazancının azalması nedeniyle kartla temassız ödeme yapanların sayısı ikiye üçe katlandı. Bu da POS cihazının olmadığı iş yerinin ayakta kalmasını imkansız hale getiriyor. Fakat bu cihazların bakım ücreti, kullanım ücreti, iletişim ücreti, komisyon oranları gibi birçok ödemesi de mevcut. Esnafımız zaten pandemide yeteri kadar zor bir süreçten geçmişken, kapalı oldukları dönemde kullanım yapılmamasına rağmen bu ücretlerin geriye dönük ödemelerini talep eden bankalar var. Bu yıl bu ücret ve komisyonlardan vazgeçmesi veya dişe dokunur bir indirime gitmesi gereken bankaların bu geriye dönük ücret talep etmesi kabul edilemez" açıklamasında bulundu. - ANKARA

TESK Başkanı Palandöken: POS cihazının olmadığı iş yerinin ayakta kalması imkansız

Esnaf ve Sanatkarlar, Bendevi Palandöken, Pos Cihazı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'POS cihazının olmadığı iş yerinin ayakta kalması imkansız' - Son Dakika Ekonomi


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