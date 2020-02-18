TESK Başkanı Palandöken: "Sağlıkta yaşanan sorunlar çözümlenmeli" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Sağlıkta yaşanan sorunlar çözümlenmeli' - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "Sağlıkta yaşanan sorunlar çözümlenmeli"

7 saat önce

Prim borcu olan çok sayıda esnaf ve sanatkarın muayene olup ilaç alamadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu geciktiren esnafımız GSS kapsamında muayene olabilirken, tedavi için kullanması gereken ilaçları maalesef alamıyor.

TESK Başkanı Palandöken:

Prim borcu olan çok sayıda esnaf ve sanatkarın muayene olup ilaç alamadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu geciktiren esnafımız GSS kapsamında muayene olabilirken, tedavi için kullanması gereken ilaçları maalesef alamıyor. Esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanmanın önü açılmalı" dedi.


Prim borcu olan esnafın sağlık hizmetini yeteri kadar alamadığını ve muayene sonrasında doktor tarafından yazılan ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığına değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız SGK tarafından yapılan son düzenleme ile süresi bir yıl daha uzatılan ücretsiz muayene hizmeti alabiliyor. Ancak tedavi sürecindeki ilaçları diğer sigortalılar gibi ücretsiz alamıyor. Kıt kanaat geçinen esnafımız eşi ve çocuklarının ilaç parasına yetişemiyor. Zaten sigorta primini ödemeyenlerin özel hastaneye gidecek ya da pahalı ilaçları alacak durumu yok. Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız ile ailelerinin ilaç alabilmesi ve tüm sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanabilmesi için gerekli düzenleme zaman kaybedilmeden yapılmalı" diye konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yarım asırlık tarihi Ulus İş Hanı'nda 300 iş yerinin 240'ı kapandı
İş Bankası Genel Müdürü Bali'den CHP hisselerine ilişkin açıklama 310 TL'nin üzerini gören gram altın, tüm zamanların rekorunu kırdı Çin'den 696 ABD ürünü için gümrük vergisi muafiyeti

Son Dakika Haberleri
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu
17:09 "Sevil Berberi" Antalya Devlet Opera ve Balesi "nde
17:09 "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 20 Mart'ta

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 17:23:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK Başkanı Palandöken: "Sağlıkta yaşanan sorunlar çözümlenmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]