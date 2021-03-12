TESK Başkanı Palandöken: "Türk milleti ilelebet hür yaşayacaktır" - Son Dakika

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutladığını belirterek, "İstiklal Marşımızın her dizesinde vurgulandığı gibi Türk milleti ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacaktır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Küllerinden doğan bir milletin kurtuluş mücadelesinin en büyük anısı olan İstiklal Marşımız, milletimizin azmini ve kararlılığını anlatan en anlamlı eserdir" ifadelerini kullandı.

Palandöken şunları kaydetti:

"Türk milletinin bağımsızlık aşkını temsil eden İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921'de kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve İstiklal Marşı'nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u, besteleyen Osman Zeki Üngör'ü rahmetle anıyorum. İstiklal Marşımızın her dizesinde vurgulandığı gibi Türk milleti ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacaktır. Bayrağımız, vatanımız ve milletimiz ilelebet var olacaktır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da söylediği gibi Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın." - ANKARA