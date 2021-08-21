TESK Başkanı Palandöken: "Ulusal depozito sisteminin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi çok önemli"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevre kirliliğinin önüne geçen ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan zorunlu depozito uygulamasının hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, "Çevre kirliliğinin önüne geçmek, yeşil alanları korumak için ulusal depozito sisteminin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi çok önemli" dedi.

Son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerin önüne geçmek ve çevre duyarlılığı oluşturulması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerin bir daha tekrarlanmaması, çevre duyarlılığının artırılması ve ülke ekonomisinin kazanması adına geri dönüştürülebilir olan atıklara depozito uygulanmasını destekliyoruz. Ancak zorunlu depozito sisteminin doğru işleyebilmesi için perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler sattığı ürünün depozitosunu almakla mükellef olmalı. Zorunlu depozito uygulamasının tüm yükü esnafın sırtına olmamalı" diye konuştu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, doğal afetler, yangınlar, seller, denizlerdeki kirlilik ve müsilaj sorununun çevreye karşı duyarlılığı yeniden gözden geçirmelerine sebep olduğunu ifade ederek, "Çünkü doğada çözünmeyen şişe, kapak, pipet, torba, balon gibi plastiklerin çevreye atılması gittikçe daha büyük faciaları getiriyor. Türkiye'de yılda 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor. Zorunlu depozito uygulaması tam anlamıyla hayata geçirildiğinde denizlerimiz, toprağımız, havamız, suyumuz, ormanlarımız ve kentlerimiz temiz kalırken geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde paramız da cebimizde kalarak ülke ekonomisine milyarlarca lira depozito katkısı sağlanacak" değerlendirmesini yaptı.

Zorunlu depozito uygulamasından tam randıman alabilmek için sadece küçük esnafın değil tüm işletmelerin uygulamaya uyum sağlaması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "TESK olarak ulusal depozito uygulamasının ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu ve ilkokul sıralarından başlayarak toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini her fırsatta vurguladık. Atık hale gelen şişelerin alüminyum, cam ve pet olması fark etmeksizin depozito uygulaması ile tüketicilerin bu ambalajları getirmesini sağlamalıyız. Bunun için de tüm esnafımızın ve diğer işletmeler sattığı ürünün depozitosunu almakla mükellef olmalı. Depozitolu ürünün geri kazanımı yalnızca esnafımıza yüklenmemeli. Tüketiciler de bu konuda bilinçli davranarak çevremiz ve ekonomimiz için atıkların geri dönüşümü konusunda mutlaka alışkanlık kazanmalı" dedi.