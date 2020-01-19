TESK Başkanı Palandöken, vatandaşları taklit ve tağşiş ürünlere yönelik uyardı - Son Dakika

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıdada taklit ve tağşiş ürünlere yönelik Bakanlık tarafından yapılan denetimlere ek olarak vatandaşlarımız da kendi denetimlerini yaparak piyasa değerinin altında satılan ürünlere karşı şüpheyle yaklaşmalı. 3-5 kuruş ucuz diye sağlığımızdan olmamak için özellikle internet üzerinden satılan ucuz ve ne olduğu belli olmayan markaların ürünlerinden uzak durulmalı" dedi.



Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların kamuoyuna ifşa edilmesinin tek başına yeterli olmadığını, kötü niyetli firmaların farklı yollarla sağlıksız üretime devam ettiğini belirten Palandöken, "Taklit ve tağşiş gıda ürünleri satan firmaların ifşa edilmesi tek başına yeterli bir uygulama değil. Bu firmalara uygulanan mevcut yaptırımlar caydırıcı olmadığı takdirde sağlıksız üretim kötü niyetli firmalar tarafından isimler değiştirilerek farklı yollarla sürdürülebiliyor. Bunun önüne geçmek için idari para cezası, söz konusu ürünün toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlara ek olarak daha ağır yaptırımlar uygulanmalı. Çünkü hiç kimse halkın sağlığıyla oynayarak kazanç elde etmemeli. Burada en önemli halkımıza düşmektedir. Sebebi ise hileli gıdada en iyi denetimi hiç kuşkusuz halkımız yapar ve yardımcı olur" diye konuştu.



Vatandaşların sağlığıyla oynanmasına kesinlikle izin verilmemesi için halkın kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerinin yanı sıra halkın da bu konuda dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılan taklit ve tağşiş ürün listesinde gazlı içecekten çaya, baldan zeytinyağına, baharattan ete, sucuktan çikolataya kadar çok sayıda üründe taklit veya tağşiş üretim tespit edildiği açıklandı. Bu ürünler gibi şu an piyasaya sürülen ve satışı yapılan tüm gıda ürünlerinin denetimlerine ağırlık verilmeli. Denetimi sadece devletten beklemeden halkımız da aldığı ürün ve satış noktaları konusunda duyarlı olmalı. Çünkü en iyi denetici halktır. Vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan ürünlerin satışına kesinlikle izin verilmemeli. Yalnızca ürün içeriği değil ürün ambalajına kadar denetimler sıklaştırılmalı. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmasına şiddetle karşıyız" şeklinde konuştu.



Palandöken, "Gıdada taklit ve tağşiş ürünlere yönelik Bakanlık tarafından yapılan denetimlere ek olarak vatandaşlarımız da kendi denetimlerini yaparak piyasa değerinin altında satılan ürünlere karşı şüpheyle yaklaşmalı. 3-5 kuruş ucuz diye sağlığımızdan olmamak için özellikle internet üzerinden satılan ucuz ve ne olduğu belli olmayan markaların ürünlerinden uzak durulmalı. Halkımız alışveriş yapacağı mağaza ve e-ticaret sitelerini çok iyi seçmeli. Tüketiciler şüphe duydukları gıda ürünlerini Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla yetkililere ihbar ve şikayet etmekten çekinmemeli. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken bildikleri ve güvendikleri esnafı tercih etmeli. Kendi yemediği ürünü başkasına yedirmeyen esnafımızdan rahatlıkla alışveriş yapılabilir" dedi. - ANKARA