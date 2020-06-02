TESK Başkanı Palandöken yeni kredi paketlerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken yeni kredi paketlerini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İçinde bulunduğumuz dönemde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması, yerli üretimin desteklenmesi ve piyasaların canlanması için kamu bankaları tarafından devreye alınan yeni kredi paketleri ekonomimiz...

TESK Başkanı Palandöken yeni kredi paketlerini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İçinde bulunduğumuz dönemde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması, yerli üretimin desteklenmesi ve piyasaların canlanması için kamu bankaları tarafından devreye alınan yeni kredi paketleri ekonomimiz için can suyu olacak." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları tarafından uygulamaya konulan yeni kredi paketlerini değerlendirdi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla devreye alınan bu paketlerin tüm sektörleri hareketlendireceğini vurgulayan Palandöken, "Yeni kredi paketleri piyasalara da olumlu yansıyacak. İçinde bulunduğumuz dönemde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması, yerli üretimin desteklenmesi ve piyasaların canlanması için kamu bankaları tarafından devreye alınan yeni kredi paketleri ekonomimiz için can suyu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir durgunluk yaşayan piyasaların düşük faizli kredi paketleri sayesinde canlanmasını beklediklerine işaret ederek, konuttan taşıta, mobilyadan tatile kadar tüm sektörlere doğrudan ve dolaylı etki edecek düşük faizli ve en az 6 ay geri ödemesiz kredi paketlerinin vatandaşların ihtiyacını karşılayacağını ve yerli üretime de destek olacağını bildirdi.

Uzun zamandır görülen en düşük faizli kredi paketleri sayesinde tüm sektörlerde hareketlenme yaşanacağına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Kovid-19 dolayısıyla durgunluk yaşayan piyasaların kısa sürede canlanmasını, yaşanacak hareketliliğin esnaf ve sanatkarlarımızın işlerine olumlu yansımasını bekliyoruz. Kısa süre sonra düğün sezonuna ilişkin kısıtlamaların kalkmasıyla piyasalar eski hareketli günlerine dönecek. Bu da üretimin artmasına ve işsizliğin azalmasına büyük katkı sağlayacak."

Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken yeni kredi paketlerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti         
16:14
Bodrum'da mermer tozunu Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi         
16:10
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti         
15:52
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı         
15:49
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi         
15:40
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı         
15:40
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti         
15:39
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti         
15:34
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak         
15:34
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 18:48:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK Başkanı Palandöken yeni kredi paketlerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]