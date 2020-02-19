TESK Başkanı Palandöken: "Yerli ve yabancı yatırımcılar için iyi bir fırsat" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Yerli ve yabancı yatırımcılar için iyi bir fırsat' - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "Yerli ve yabancı yatırımcılar için iyi bir fırsat"

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomideki olumlu havanın daha da artacağına işaret etti.

TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomideki olumlu havanın daha da artacağına işaret etti.


Ekonomideki olumlu seyrin sürdüğünü belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "Dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel olarak faiz indirimleri devam ediyor. TCMB'nin 50 baz puan faiz indirimiyle makro veriler daha da olumlu noktaya gelecek. Ocak ayında bütçenin 21,5 milyar TL fazla vermesiyle beraber 50 baz puanlık indirim para ve maliye politikalarının birbiriyle uyumlu bir şekilde yönetildiğini gösteriyor. Bu da tüm ekonomideki olumlu havanın daha da artmasına neden olacak. En önemlisi bu faiz indirimleri fiyatlara da yansımalı" dedi


Yatırım yapmak İçin konjonktürün çok uygun olduğunun altını çizen Palandöken, "Düşük faizler sayesinde yatırım finansmanı maliyetlerinin en düşük olduğu günleri yaşıyoruz. Bu ortamı yerli ve yabacı yatırımcılar çok iyi değerlendirmelidir. Hem negatif reel faizler hem de döviz kurunun seviyesi, yatırım yapmak için en uygun koşulları sunuyor. Bu şekilde artan yatırımlarla Türkiye, virüs tehdidiyle küçülen dünya ekonomisinden çok farklı bir şekilde ayrışacaktır. Bu dönemde özellikle yabancı yatırımcıları ülkemize çekmek için kolektif bir çalışma yapmalıyız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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