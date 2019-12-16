TESK Başkanı Palandöken:

Yılbaşı için alınan hediyelerin 4 milyarlık bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi oluşturmasını beklediklerini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sevdiklerimize aldığımız yılbaşı hediyelerinin bu yıl 4 milyar liralık bir ekonomi oluşturmasını bekliyoruz. Yeni bir yıla mutlu girmesini istediğimiz sevdiklerimiz için esnafımızda her bütçeye ve her zevke uygun hediye mevcut" dedi.



Sevdiklerini yeni yılda mutlu etmek isteyen vatandaşların yılbaşı hediyesi için esnafı tercih edebileceğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni bir yıla girerken etrafımızda ya da uzağımızda olan sevdiklerimizi mutlu etmek için yılbaşı hediyeleri alırız. Annemiz, babamız, çocuğumuz, teyzemiz, dostumuz tüm sevdiklerimize onları düşündüğümüzü ve sevdiğimizi anlatmak için aldığımız bu yılbaşı hediyeleri içinse ilk tercih edilmesi gereken esnafımızdır. Her bütçeye uygun, her zevke uygun, 10 liradan 100 liraya kadar geniş fiyat yelpazesi olan büyük küçük tüm hediyeler esnafımızda mevcut. Pahalı hediyeler almak yerine ya da bir hediyeye ederinden fazla ödeme yapmak yerine esnafımızdan alışveriş yapılmalı" şeklinde belirtti.



"Yılbaşı hediyelerinde internet dolandırıcıları artıyor"



Yeni yıl hediyelerinde esnafın tercih edilmesinin güvenilirlik açısından da önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "E-ticaret maalesef her zaman risk unsuru taşıdığı gibi, alışveriş yoğunluğunun yaşandığı zamanlarda bu risk artıyor. Yılbaşı kampanyaları adı altında aslında indirimin yapılmadığı, kargoların geciktiği ya da gelmediği, para ödenen sitelerin kısa süre sonra kapandığı, internette seçilen üründen bambaşka ürünler geldiği gibi birçok olumsuz örnek yaşanıyor. Bu nedenle de esnafımızın tercih edilmesi güvenilirlik açısından çok önemli. Esnaf ne kampanya adı altında vatandaşı dolandırır, ne yanlış ya da bozuk bir ürün satar, ne de hediyenizin daha sonra elinize ulaşması gibi bir sorun yaşanır. Yılbaşı için yapılacak alışverişlerin bu yıl 4 milyar liralık bir ekonomi oluşturmasını bekliyoruz. Karlı ve güvenilir alışverişin adresi çiçekçimiz, tuhafiyecimiz, çikolata ve kuruyemişçimiz ve bunun gibi onlarca meslek dalında esnafımızın da bu pastadan en önemli payı alacaktır" diye konuştu. - ANKARA