TESK Başkanı Palandöken: "Zincir marketler her ürünü satmamalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Zincir marketler her ürünü satmamalı' - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "Zincir marketler her ürünü satmamalı"

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, perakende sektörünü düzenleyen yasada yapılacak değişiklikle ulusal zincir marketlerin sattıkları ürünlere mutlaka sınırlama getirilmesi gerektiğini söyledi.

TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, perakende sektörünü düzenleyen yasada yapılacak değişiklikle ulusal zincir marketlerin sattıkları ürünlere mutlaka sınırlama getirilmesi gerektiğini söyledi.


Palandöken, "Ulusal zincir marketler, gıda ürünleri dışında teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, bijuteri, oyuncak, kontör vb. gibi onlarca sektörün sattığı ürünleri satarak piyasanın dengesini bozuyor. Zincir marketlerin sattığı ürünler 70'e yakın sektörü direkt olarak etkiliyor. Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle zincir marketlerin gıda dışındaki ürünleri satmasına sınırlama getirilmeli" dedi.


Zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesinin şart olduğunu dile getiren Palandöken, "Gıdadan tekstile, kozmetikten mobilya ve elektronik ürüne kadar her sektörden ürünleri satan zincir marketler tüm meslek kollarını olumsuz etkiliyor. Görünürde en çok bakkal ve büfelerin işini etkiliyor gibi gözükse de zincir marketler 70'e yakın sektörü zor durumda bırakıyor. Piyasanın dengesini korumak için zincir marketlerdeki özel markalı ürünlerin satışına sınırlama getirilecek olması olumlu. Ancak bununla birlikte zincir marketlerin sattığı diğer ürünlere de sınırlama getirilmeli. Cep telefonu, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin zincir marketlerdeki satışı sınırlanmalı. Zincir marketler yalnızca gıda ürünlerini satabilmeli" diye konuştu.


"Fason ürünler tüketiciyi mağdur ediyor"


Zincir marketlerde satılan teknolojik ürünlerin çoğunlukla arıza durumlarında muhatap bulunamadığını söyleyen Palandöken, "Zincir marketlerde satılan telefon, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi ürünler çoğunlukla piyasada rağbet görmeyen ve düşük kaliteli ürünlerden oluşuyor. Birçoğu yabancı menşeili olan bu ürünler arızalandığında tüketiciler karşısında muhatap bulmakta zorlanıyor. Garanti servisine ulaşamayan ya da ulaştığı halde istediği geri dönüşü alamayan çok sayıda tüketici var. Bu tarz durumlarda zincir marketler konunun muhatabı olamadığı gibi sorunun çözümü noktasında da işlevsiz kalabiliyor. Hem tüketici mağdur oluyor hem de piyasadaki diğer satıcıların işi olumsuz etkileniyor. Sattığı ürüne sahip çıkamayanlar o ürünü satmamalı. Yüksek meblağlı olan ve garanti kapsamına alınması gereken ürünlerin zincir marketlerdeki satışı kesinlikle sınırlanmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahramanmaraş, kadın ayakkabısından yılda 400 milyon lira gelir sağlıyor
MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Son Dakika Haberleri
16:54 Dizdar: "Mobilyadaki KDV indiriminden en çok Bursa faydalanacak" - Son Dakika Ekonomi
16:14 Türkiye fındık ihracatından 2 milyar 28 milyon dolar gelir elde etti - Son Dakika Ekonomi
16:05 Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti - Son Dakika Ekonomi
15:54 Toyota Türkiye, akıllı sistemler ihraç edecek - Son Dakika Ekonomi
15:54 Uğurdağ: "Mobilyada ham madde de KDV yüzde 8 inerse kaçak önlenmiş olur" - Son Dakika Ekonomi
14:27 Yakaladığı dilencinin mal varlığını duyan zabıta, "Allah'tan kork" diye sitem etti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 17:10:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK Başkanı Palandöken: "Zincir marketler her ürünü satmamalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]