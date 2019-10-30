TESK Başkanı: Türkçe tabelaya vergi indirimi getirilsin
1 saat önce
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Yabancı tabela kullanılmasının önüne geçmek için Türkçe tabela kullananlara vergi indirimi getirilmeli" dedi.
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Yabancı tabela kullanılmasının önüne geçmek için Türkçe tabela kullananlara vergi indirimi getirilmeli" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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