TESK deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
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TESK deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, depremin etkilediği Elazığ ve Malatya'nın yaralarını sarmak için 81 temsilciliklerine genelge gönderdiklerini ve yardım kampanyası düzenlediklerini bildirdi.

TESK deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, depremin etkilediği Elazığ ve Malatya'nın yaralarını sarmak için 81 temsilciliklerine genelge gönderdiklerini ve yardım kampanyası düzenlediklerini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkar teşkilatlarına genelge gönderdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, yardım kampanyası düzenlediklerini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Bugün birlik ve beraber olma ve yaralarımızı sarma günüdür. Kuru gıdadan, temizlik ürünlerine, çocuk bezinden her türlü temizlik malzemesine, battaniye, ısınma ve barınmak için gerekli her türlü ürün kampanya kapsamında toplanarak kısa sürede depremin en yoğun şekilde yaşandığı Elazığ ve Malatya illerimize gönderilecek. Bu konuda duyarlı tüm vatandaşlarımızı yardım kampanyamıza destek olmaya çağırıyorum."

Palandöken, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:12 Kaynak: AA
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