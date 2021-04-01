TESK Başkanı Palandöken'den 'zincir marketler' tepkisi - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken'den 'zincir marketler' tepkisi

01.04.2021 10:25
TESK Başkanı Palandöken'den 'zincir marketler' tepkisi, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin her kalemden ürün sattığına vurgu yaparak, "Esnafın bu haksız rekabetin eziciliği karşısında korunması için Perakende Yasası'nın bir an önce köklü bir değişiklik ile güncellenmesi şart oldu" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin her kalemden ürün sattığına vurgu yaparak, "Esnafın bu haksız rekabetin eziciliği karşısında korunması için Perakende Yasası'nın bir an önce köklü bir değişiklik ile güncellenmesi şart oldu" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin esnafa zarar verdiğini, tekelleşmenin esnafın kazancını tehdit ettiğini söyledi. Esnaf ve sanatkarın zincir marketlere karşı korunması için Avrupa örneklerinden faydalanılması gerektiğini belirten Palandöken, "Her sokağa yan yana açılan ve yüzlerce sektörde esnafın işini tek şubede yapan zincir marketlere karşı kazancı düşen esnafın korunması için Avrupa örneklerinden faydalanılmalı. Çalışma saatleri başta olmak üzere Perakende Yasası'nda köklü bir değişikliğe gidilmeli. Toptancı ve üreticiler büyük küçük veya ürün sayısı göz etmeksizin her alıcıya aynı gramajda aynı fiyattan ürün satmalı" ifadelerine yer verdi.

"Perakende Yasası'nın bir an önce köklü bir değişiklik ile güncellenmesi şart oldu"

Yüzlerce farklı sektörde binlerce esnafın sattığı ürünü, zincir marketlerin bir tek şubesinde satarak rekabet ortamının dengesini bozduğunu savunan Palandöken, "Zincir marketler yıllardan beri her geçen gün on binlerce şubesi olmakla övünerek her sokağa her mahalleye girdi. Sattıkları ürün yelpazesi ile de yüzlerce sektörde esnafımızın işini tek bir şubede yapıyorlar. Kırtasiyeden beyaz eşyaya, gıda ürünlerinden hazır giyime satmadıkları hiçbir kalemde ürün yok. Esnafın bu haksız rekabetin eziciliği karşısında korunması için Perakende Yasası'nın bir an önce köklü bir değişiklik ile güncellenmesi şart oldu. Bunun için Avrupa örneklerinden faydalanılmalı. Katı kuralları ile küçük işletmelerin yani esnafın haksız rekabette korunması için gerek yasaları gerek izinlere tabi açılışları ile Fransa bu noktada faydalı bir model olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Toptancı ve üreticilerin her alıcıya aynı fiyatta ve aynı gramajda ürün satması zorunlu hale gelmeli"

Zincir marketlerin açılışlarına bölgedeki arz talep ve yoğunluğa göre izin verilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Esnafın haksız rekabete karşı korunması için öncelikle zincir marketlerin açılışları izne tabi olmalı. Bu izin ise bölgedeki arz-talep dengesine, trafik oluşmasına izin verilmeyecek yerlerde, o bölgenin nüfus yoğunluğuna, satış alanlarının yüzölçümüne bakılması gibi kriterlere göre belirlenmeli. Bununla aynı öneme sahip bir diğer konu ise, toptancı ve üreticilerin zincir marketlere ve büyük işletmelere verdiği ürün fiyatını esnaf için de aynı tutması. Zincir marketler toptancılardan daha düşük gramajda, daha fazla ürün alarak satış fiyatında esnafa karşı avantajlı oluyor. Bu da zincir marketlerin ucuz, esnafın ise pahalı ürün sattığı algısına yol açıyor. Toptancı ve üreticilerin her alıcıya aynı fiyatta ve aynı gramajda ürün satması zorunlu hale gelmeli" açıklamasında bulundu.

Perakende Yasası ile ilgili çalışmaların sürmesinin sevindirici olduğunu da belirten Palandöken şunları kaydetti:

"Tekelleşme esnafımızın kazancı için her zaman tehdit oluşturuyor. Bununla ilgili bakanlıklarımız ve devletimizin çalışmalarını umutla takip ediyor, destekliyoruz. Esnafın korunması, istihdamın zarar görmemesi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dengelerinin bozulmaması için çok önemli. Bu bilinçle göz önünde bulundurulması gereken konularla birlikte Perakende Yasası'nın güncellendiği müjdesi için sabırsızlıkla bekliyoruz." - ANKARA

TESK Başkanı Palandöken'den 'zincir marketler' tepkisi

Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den 'zincir marketler' tepkisi - Son Dakika Ekonomi


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