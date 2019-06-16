Son Dakika Haberleri: TESK: Gecikme faizleri de düşürülsün
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TESK: Gecikme faizleri de düşürülsün

1 saat önce

BDDK kredi kartı taksit düzenlemesini değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Taksit sayısının artırılması olumlu ama yeterli değil. Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizleri de düşürülmeli" dedi.

TESK: Gecikme faizleri de düşürülsün, System.String[]
BDDK kredi kartı taksit düzenlemesini değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Taksit sayısının artırılması olumlu ama yeterli değil. Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizleri de düşürülmeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:03 
Bendevi Palandöken, Ekonomi
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