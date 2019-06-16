TESK: Gecikme faizleri de düşürülsün
1 saat önce
BDDK kredi kartı taksit düzenlemesini değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Taksit sayısının artırılması olumlu ama yeterli değil. Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizleri de düşürülmeli" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:03
BDDK kredi kartı taksit düzenlemesini değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Taksit sayısının artırılması olumlu ama yeterli değil. Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizleri de düşürülmeli" dedi.
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