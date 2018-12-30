Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkan Palandöken: "Emeklilikte Yaşı Bekleyenler Sağlıktan Faydalanmalı"

TESK Genel Başkan Palandöken: "Emeklilikte Yaşı Bekleyenler Sağlıktan Faydalanmalı"

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli, emeklilik için yaş haddini bekleyen çok sayıda kişi ile aileleri mağdur edilmemeli" dedi.

TESK Genel Başkan Palandöken:
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli, emeklilik için yaş haddini bekleyen çok sayıda kişi ile aileleri mağdur edilmemeli" dedi.

Emeklilikte sosyal devlet ilkesinin esas alınması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli. Başta esnaf ve sanatkarımız olmak üzere emeklilik için yaş haddini bekleyen çok sayıda kişi ile aileleri mağdur edilmemeli. Yaşı beklerken çalışmayanlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeli. Bu süreçte çalışanlardan ise sağlık primi alınmalı" diye konuştu.

Emeklilikte yaşı bekleyen ve çalışmayanların sağlık hizmetinden faydalanamadığını dile getiren Başkan Palandöken, "Emekli olmak için sigortalı olma süresini dolduran ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirip yaş haddinden bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Bu yüzden çok sayıda esnafımız ile aileleri de mağduriyet yaşıyor. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere emekli olma koşullarını sağlayan ancak yaşa takılanların sağlık hizmetinden faydalanabilmesinin önü açılmalıdır. Emeklilikte sosyal devlet ilkesi esas alınarak devlet baba evladına sahip çıkmalıdır. Emeklilikte yaşı beklerken çalışmayanlardan sağlık primi alınmamalı, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmelidirler. Ancak yaşı beklerken çalışanlardan sağlık primi alınmalıdır. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımıza sadece yatarak tedavilerinde değil, rapora dayanan hastalık ve ayakta tedavilerinde de geçici iş göremezlik ödeneği verilmelidir" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:38 Kaynak: İHA

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