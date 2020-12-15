TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Açıklaması - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Açıklaması

15.12.2020 11:13
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Açıklaması, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta Türk ve Suriyeli 14-17 yaş arasındaki gençleri kapsayacak Çıraklık ve Mesleki Eğitim Programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta Türk ve Suriyeli 14-17 yaş arasındaki gençleri kapsayacak Çıraklık ve Mesleki Eğitim Programı hakkında açıklamalarda bulundu.

4 yıl boyunca 12 ilde sürecek çıraklık ve mesleki eğitim programı hakkında bilgi veren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TESK olarak işsizliğin azalması, esnafımızın yetiştirdiği çırakların eğitimi, kayıt dışı istihdamın azalması, çocuk işçiliği ile mücadele gibi konularda yeni bir adım daha atarak Ocak ayında başlattığımız İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı'nın (İMEP) açılış toplantısını bu ay yapacağız. MEB ve birliklerimiz, odalarımız ile birlikte yürüteceğimiz programımızın 4 yıl boyunca 12 ilde 14 bin 400 Türk ve Suriyeli çırak öğrenciye destek ile 8 bin yetişkine meslek ve beceri kursu gibi, mesleki eğitime ivme kazandıracak hedefleri var" dedi.

"Mesleki eğitim programı ile istihdama da katkı sağlanacak"

Ülkemizde Türk ve Suriyeli başta 14-17 yaş arasındaki gençleri kapsayacak çıraklık ve mesleki eğitim programı ile istihdama da katkı sağlanacağını vurgulayan Palandöken, "İMEP'in açılış toplantısını Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile konfederasyonumuzun işbirliği ile 16 Aralık'ta dijital ortamda gerçekleştireceğiz. Örgün eğitime devam etmeyen 14-17 yaş arasındaki Türk ve Suriyeli çocuklar ve gençler, 18-45 yaş arasında mesleki becerisi kısıtlı olan kayıtlı istihdama erişemeyen Türk ve Suriyeli yetişkinler, çırak öğrenci ihtiyacı olan esnaf ve sanatkarımız, bu programda öncelikli hedefimiz olacak. Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Mersin olmak üzere 12 ilde 4 yıl boyunca sürecek programda çıraklık ve mesleki eğitimin öneminin anlaşılması, istihdama katkı sağlayacak binlerce genç yetiştirmek en önemli amacımız. Özellikle kayıt dışı istihdamın bitirilmesine yönelik atacağımız bu adımda mesleki beceri kursları, kariyer gelişimine yönelik danışmanlık hizmetleri, çıraklık eğitiminin avantajlarının tanıtılması konusunda yapılacak farkındalık çalışmaları gibi konularda destekler olacak" diye konuştu.

"Çocuk işçiliği ile mücadele çıraklık eğitiminden geçer"

Çıraklık ve mesleki eğitimin işsizlik, kayıt dışı istihdam ve çocuk işçiliği ile mücadelede kilit nokta olduğunu hatırlatan Palandöken, "Ülkemizde 4 milyon mülteci ve sığınmacı mevcut. Bu kişiler içerisinde 14-17 yaş aralığındaki gençlerde ise okullaşma oranının düşük olmasının temel sebebi ekonomik nedenler ve okumak yerine çalışmak zorunda olmaları. Bu durum tabii kayıt dışı istihdama da, işsizliğe de çocuk işçiliğine de neden oluyor. Altın değerinde kilit nokta ise mesleki eğitim. Çalışan çocukların çocuk işçiliğinden kurtularak devlet korumasında mesleki beceri kazanmak üzere çıraklık eğitimine dahil olması çok önemli. Bu nedenle İMEP bu noktada yıllardır çalışmalar yaptığımız kayıt dışı istihdamla mücadele ve çocuk işçiliğinin azaltılması noktasında çok önemli bir adım daha olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Açıklaması

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Açıklaması - Son Dakika


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