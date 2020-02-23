TESK Genel Başkanı Palandöken: "13 milyona yakın emeklinin gözü promosyonda" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Palandöken: '13 milyona yakın emeklinin gözü promosyonda' - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "13 milyona yakın emeklinin gözü promosyonda"

6 saat önce

Bankalarca emeklilere ödenen promosyonların yeni dönemde de devam ederek mevcut ekonomik koşullara göre güncellenmesi ve böylece emeklilerin sevindirilmesi ve piyasaya sıcak girmesi ile esnafın sevindirilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emeklilerin ilk kez 3...

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Bankalarca emeklilere ödenen promosyonların yeni dönemde de devam ederek mevcut ekonomik koşullara göre güncellenmesi ve böylece emeklilerin sevindirilmesi ve piyasaya sıcak girmesi ile esnafın sevindirilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emeklilerin ilk kez 3 yıl önce aldığı banka promosyonları günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak yeniden güncellenmeli. Ülke genelinde 13 milyona yakın emekli vatandaşımız bankalarca ödenecek promosyon sayesinde rahat bir nefes alırken, piyasalar da bu sıcak para sayesinde hareketlenmeli" dedi.


Promosyon sayesinde milyonlarca emeklinin derdine derman olunurken piyasanın da canlandırılması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle emekli vatandaşlarımız maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek ilk kez toplu banka promosyonu almıştı. Banka promosyonlarında milyonlarca emeklinin sözleşme süresi ise bu ay sonunda bitiyor. Yeni dönemde de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile SGK arasında yapılacak sözleşme ile promosyonlar artarak devam etmeli. Özellikle son dönemde harcamalardaki artışlardan dolayı geçim şartları güçleşen emekliler rahat bir nefes alırken, piyasaya da sıcak para girer. Bankaların bunları hesaba katarak emekli vatandaşlara dişe dokunur bir şekilde katkı vermesi lazım. Yeni dönemde verilecek olan promosyonlar günümüz ekonomik koşullarına ve son üç yılın enflasyonu dikkate alınarak mutlaka güncellenmeli" diye konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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