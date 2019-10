TESK Genel Başkanı Palandöken:

Kış aylarının yaklaşması ile kış turizmi potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Turist sayısı ve turizm geliri hedefleri 4 mevsim turizm potansiyeli olan ülkemiz için gayet ulaşılabilir bir seviye. Bunun için girmek üzere olduğumuz kış aylarında kış turizmini artırmak için tanıtımlar ve kampanyalar artırılmalı" dedi.



"Turist sayısımızın her geçen gün artmaması için engel yok"



Turist sayısının ilk 8 ayda yüzde 14.7 arttığını ve daha da artmaması için hiçbir engelin olmadığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Turizm ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Her geçen yıl gelirlerin ve hedeflerin arttığı en canlı ve önemli sektör. Her mevsim, mevsimin güzelliklerine göre her coğrafi bölgemizde turist çekebilecek sayısız nokta var. Yiyeceklerimizle, teknolojimizle, kültürümüzle, eğlence ve spor aktivitelerimizle, kayak merkezlerimiz ve termal kaynaklarımızla turizm için çok önemli bir konumdayız. Veriler de bu durumu zaten destekliyor. Öyle ki bu yılın ilk 8 ayında ülkemize gelen turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 31 milyon 394 oldu. Ülkemizin büyüme hedeflerinde turizmin de katkısını göz önünde bulundurursak bu sayının artmaması için hiçbir engelimiz yok" diye konuştu.



"Tanıtım ve reklam turizmde de her şeyden önemlidir"



Turist sayısının artması için tanıtım ve reklamların en önemli paya sahip olduğunu hatırlatan Palandöken, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanıtım bütçesini bu yıl 18 milyon dolardan 72 milyon dolara çıkartması, turizm hedeflerine önemli bir ivme kazandıracaktır. Çünkü her konuda olduğu gibi turizmde de reklam ve tanıtım her şeyden önemlidir. Turistleri çekebilecek tüm güzelliklerimizi ne kadar çok doğru ve detaylı şekilde tanıtabilirsek hedeflere o kadar hızlı ulaşırız. Bu nedenle 2023'te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefi hiç uzak değil. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün geçtiğimiz yılki raporunda, dünya genelinde ne çok ziyaretçi alan ülkeler arasında ülkemiz 6. Sırada yer aldı. Bu sıralamayı ilk 3'e taşımak ilk hedefimiz olmalı. Hem ülkemizin gelişimini hem de ekonomimizin büyümesini sağlayacak önemli sektörlerden biri olan turizmi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz" şeklinde söyledi. - ANKARA