TESK Genel Başkanı Palandöken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, güçlü vatan, güçlü milletin kadınların verdiği emekler temelinde var olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın değerini yalnızca bu özel günde değil hayatımızın her alanında, her gün bilmeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında toplumun ayakta kalmasında kadınların başrol oynadığını kaydetti.

Güçlü vatan, güçlü milletin kadınların verdiği emekler temelinde var olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Kadınlarımızın değerini yalnızca bu özel günde değil hayatımızın her alanında, her gün bilmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların iş gücüne katılımının her geçen gün artmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Palandöken, kadınların ekonomik anlamda da iş gücüne sağladıkları katkılarıyla refah seviyesini yükselttiklerine işaret etti.

"Kadın esnaf sayısı 365 bin 132'ye yükseldi"

Palandöken, kadınların önce aile ekonomisine sonra ülke ekonomisine katkı sağladığının altını çizerek, kadın esnaf sayısına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ev ortamındaki otoritelerinin yerini esnaflıkla birleştiren kadınlarımız, kendi işinin de patronu olmasıyla güzel sonuçlar elde ediyor. Öyle ki 2021 Ocak'ta ülke genelinde 344 bin 829 kadın esnafımız bulunurken, 2022 Ocak'ta bu sayı 20 bin 303 artarak 365 bin 132'ye yükseldi. Bu yükseliş gerçekten sevindirici. Güçlü geleceklerin, güçlü ekonomilerin ve güçlü toplumların temelleri kadınlar sayesinde atılıyor. Emekçi kadın esnafımız başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınlara yönelik her alanda pozitif ayrımcılığın arttığı bir çalışma ortamı diliyorum."