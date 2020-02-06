TESK Genel Başkanı Palandöken: "Acılar paylaşıldıkça azalır" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Acılar paylaşıldıkça azalır' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Acılar paylaşıldıkça azalır"

6 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2020 yılında Türkiye'de baş gösteren felaketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2020 yılında Türkiye'de baş gösteren felaketlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Palandöken, "Acıları yüreğimizde hissettik fakat biz güçlü bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.


Arka arkaya meydana gelen felaketlerle içinin yandığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yıl yeni umutlar diyerek başladığımız 2020 yılı maalesef peş peşe acı haberlerle geldi. Elazığ ve Malatya'da yaşanan fakat yurdun dört bir yanında herkesin acıyı yüreklerinde hissettiği deprem, ardından İdlib'te Hakkari'de şehit olan askerlerimiz. Van'da meydana gelen iki büyük çığ felaketi, sonrasında ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası. Dört bir yanda hepimiz aynı acıları yüreklerimizde hissettik fakat biz güçlü bir ülkeyiz. Her yaşanan felakette dört bir yandan destek, yardım ve dualarla ile maddi manevi bir olduğumuz gerçeğini hiç unutmamalıyız. Biz bir olduktan sonra her acının üstesinden gelebiliriz, yaralarımızı sarar, kayıplarımızın yasını birlikte tutarız. Kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi, vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, bu felaketlerde yaralanan tüm asker ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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