Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Aile besiciliğine daha fazla önem verilmeli"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Aile besiciliğine daha fazla önem verilmeli"

51 dakika önce

Vatandaşların köylere üretim yapmak için değil de daha çok tatil için gittiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Meralarımız yıldan yıla azalıyor.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
Vatandaşların köylere üretim yapmak için değil de daha çok tatil için gittiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Meralarımız yıldan yıla azalıyor. Son 10 yılda köy nüfusu yüzde 71,4, tarım alanları yüzde 5, ekili alanlar ise yüzde 6 azaldı. Üretimi, tarım ve hayvancılığı meslek haline getirmiş ve bunu sürdüren vatandaşları köyde tutmak için gübre, mazot, yem, tohum, çoban ve işletme desteği gibi destekler artmalı. Bu durum uzun vadede hem et fiyatlarını düşürür hem de ithalatı azaltır" dedi.

Hayvancılığın gelişmesi için kullanılmayan meraların kullanıma açılması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tarım ve hayvancılıkta kendi kendimize yettiğimiz ülke konumuna tekrar gelmemiz için öncelikle köylerin, tarım alanlarının kıymetini iyi bilmeliyiz. Artık vatandaşlar köylere çoğunlukla tatil için, dinlenmek için gidiyor. Üretim yapmak için gidenlerin sayısı oldukça azalıyor. Bu nedenle köylerde aile besiciliğini destekleyen projeler geliştirilmeli. Köyde tatille birlikte üretim de yapılması için yeni kapsamlı teşvikler sağlanmalı. 11 milyon hektar içerisinde kullanılmayan meralar kullanıma açılmalı. Bununla birlikte köye dönüş projelerinde yaş sınırı kaldırılmalı ki nüfusu azalan köylere vatandaşlar hem yerleşsin hem de üretim yapsın" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:06 Kaynak: İHA
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