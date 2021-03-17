TESK Genel Başkanı Palandöken: "Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması nefes aldırır"
17.03.2021 12:18
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması nefes aldırır" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması nefes aldırır" dedi.
EPDK'nin akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu bulduklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "EPDK tarafından petrol fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu buluyoruz. Çünkü bu uygulama ile hem vatandaş hem de esnafımız rahat bir nefes alacak. Tavan fiyat uygulaması ile esnafımızın ve tüm araç sahiplerinin litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında bir karı olacaktır. Bu da pandemi ortamında 1 yıldır olumsuz etkilenen halkımızı ve esnafımızı A'dan Z'ye her alanda ve ürün fiyatlarında olumlu etkileyecektir" dedi. - ANKARA
Son Dakika Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var