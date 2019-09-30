Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Anayasamıza uygun bir hedef ve destekliyoruz"
Son Dakika Ekonomi Haber

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Anayasamıza uygun bir hedef ve destekliyoruz"

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 3 yıllık ekonomi programını değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandoöken, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak Anayasa'nın 73'ncü maddesi ile kazancına göre vergi ödeme prensibine uygun bir hedeftir.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 3 yıllık Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi programını değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandoöken, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak Anayasa'nın 73'ncü maddesi ile kazancına göre vergi ödeme prensibine uygun bir hedeftir. Esnaf camiası olarak sonuna kadar destekliyoruz. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi ödenmesi için dolaylı vergilerin oranının azaltılması, gelir üzerinden alınan vergilerde de radikal reformlar yapılması gerekir" dedi.


Enflasyonda hedeflenen oranları da değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enflasyonda hedeflenen oranlar tutturabilirse 2022 yılında Türkiye ekonomisi orta gelir tuzağından çıkmış, gelişmiş ülkeler sınıfında anılan bir ülke olacaktır. Esnaf camiası olarak yeni ekonomik programa da desteğimiz ve güvenimiz tamdır" diye konuştu. - ANKARA

Berat Albayrak, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı
Selman: İran'ı engellemek için gerekli adımlar atılmazsa petrol fiyatları görülmemiş seviyelere çıkar Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:22:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Anayasamıza uygun bir hedef ve destekliyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]