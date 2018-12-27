TESK Genel Başkanı Palandöken: "Asgari Ücretin Artmasıyla Sigorta Primleri de Yükseldi"
58 dakika önce
Esnaf ve sanatkarın üzerindeki sigorta prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Asgari ücretin yükselmesi ile birlikte esnafımızın ödediği sigorta primleri de arttı.
Esnaf ve sanatkarın üzerindeki sigorta prim
yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Asgari ücretin yükselmesi ile birlikte esnafımızın ödediği sigorta primleri de arttı. Çünkü esnaf ve sanatkarımızın sigorta primleri en az brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Esnafımızın geçen yıl en düşük 700 TL olan sigorta primi bu yıl yüzde 26 artışla 882 TL oldu. Yıllık bazda hesaplanınca esnafımız neredeyse sermayesi kadar sigorta primi ödüyor. 2019'da esnaf ve sanatkarımız sigorta primlerinin altında ezilmekten kurtarılmalı" dedi.
Asgari ücrete bağlı olarak her yıl artan sigorta primlerinin esnaf ve sanatkarın belini büktüğünü söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarımızın 2016 yılında en düşük 568 TL olan sigorta primleri, 2017'de 613 TL'ye yükselmişti. 2018 itibariyle ise en düşük 700 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2019 yılı için brüt asgari ücretin 2 bin 558 TL olması ile bu tutar 182 TL artışla 882 TL'ye yükseldi. Yani esnafımızın ödediği sigorta primleri 3 yılda yüzde 55 oranında artmış oldu. Esnaf ve sanatkarımız bu meblağları ödemekte büyük güçlük çekiyor. Hem kendi sigorta primi hem de yanındaki işçinin sigorta primi derken esnafımız belini doğrultamıyor. Acilen bu konuda esnafımıza bir kolaylık sağlanmalı, işçi ve işveren üzerindeki sigorta yükü 2019'da hafifletilmelidir" diye konuştu.
"Sigorta
primlerinin düşürülmesi esnafın maliyetini düşürür"
2018'in ekonomik dalgalanmalarla geçtiğini hatırlatan Palandöken, "Bu yıl yaşanan ekonomik dalgalanmadan en çok etkilenen kesim esnaf ve sanatkarımız oldu. Çünkü esnaf ve sanatkarımız ekonominin adeta yapı taşıdır. Esnafımızın 2019'da yeniden ayağa kalkıp atak yapması için prim yükünden kurtulması gerekmektedir. Sigorta primlerinde esnafa sağlanacak kolaylık doğrudan ekonomiye ve istihdama etki eder. Sigorta primleri düşerse esnaf hem yanındaki elemanı çalıştırmaya devam eder hem de ihtiyacı varsa eleman almaktan kaçınmaz. Yeni eleman alınması ise istihdama destek getirir ve işsizlik azalır. Daha fazla kişi istihdam edileceği için SGK
'nın sigorta primlerinden elde ettiği tahsilat artar. Daha da önemlisi, işsizlik üzerindeki maliyetler azalacağı için uluslararası rekabet gücümüz de artar. Sigorta primlerini düşürerek işçi maliyetlerini azaltıp daha fazla yabancı sermaye yatırımı çekebiliriz" şeklinde konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:59 Kaynak: İHA
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