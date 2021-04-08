TESK Başkanı Palandöken: "Ramazanda askıya ekmek, pide ve erzak kolisi bırakalım" - Son Dakika

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazanda esnaftan alışveriş yaparken ihtiyaç sahipleri için askıya "ekmek, pide ve erzak yardım paketi" bırakılmasını önerdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kurulan iftar çadırlarının bu yıl da açılamayacağının altını çizdi.

Bu nedenle paylaşmak, ihtiyaç sahiplerini mutlu etmek gibi güzel davranışlarla bereketlenen ramazanda, askıya ekmek, pidenin yanında erzak yardım paketi de bırakılmasını öneren Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafımız veren elin alan eli görmediği bu güzel paylaşım zincirinin en güzel köprüsü çünkü mahalleyi en iyi o tanır, kim ihtiyaç sahibi, kim orta halli herkesi bilir. Büfeler, bakkallar, fırınlar askıdan ekmek, pide veya erzak kolisi almak isteyenler için de seve seve gönüllü. Veren el olmak isteyen vatandaşlarımız yağ, şeker, makarna ve benzeri temel gıdaların olduğu bir koli yaparak askıya da bırakabilir veya o kolinin ücretini esnafımıza verip, erzak kolisini gelen ihtiyaca göre tamamlanmasını da isteyebilir. Bu ramazan da ekmeğimizi, soframızı paylaşalım. Askıya ekmek, pide, erzak kolisi bırakalım."