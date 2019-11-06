Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Atık getirme merkezlerinin sayısı artırılmalı"
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Atık getirme merkezlerinin sayısı artırılmalı'

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Atık getirme merkezlerinin sayısı artırılmalı"

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, atık sektörünün hurdacılıktan ileriye taşınması için atık getirme merkezlerinin sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, atık sektörünün hurdacılıktan ileriye taşınması için atık getirme merkezlerinin sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de her yıl yaklaşık 10 milyon ton plastik üretildiğini, doğaya verilen zararın ve atık ithalatının önüne geçmek için özellikle plastik atıkların geri dönüşümünün önemli olduğunu bildirdi.

Plastik ve cam sektörlerinin ham madde ihtiyacının ayrıştırılmış atıklardan karşılanabileceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Atık ithal etmek yerine atıkları kaynağında ayrıştırma bilinci oluşturulmalı. Atık sektörünün hurdacılıktan ileriye taşınması için atık getirme merkezlerinin sayısı artırılmalı. Bunun için de yeni politikalar geliştirilmeli."

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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