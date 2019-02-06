TESK Genel Başkanı Palandöken: "Avm Servisleri Şoför Esnafına Haksızlık Yapıyor"
1 saat önce
AVM ve marketlere ait servis araçlarının taşımacı esnafının ekmek yemesini engellediğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Personel taşıması gereken AVM ve market servis araçları müşteri taşıyarak taşımacı esnafının hakkını yiyor.
AVM ve marketlere ait servis araçlarının taşımacı esnafının ekmek yemesini engellediğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Personel taşıması gereken AVM ve market servis araçları müşteri taşıyarak taşımacı esnafının hakkını yiyor. Denetimler artırılarak bu haksızlığa son verilmeli" dedi.
Özellikle büyükşehirlerde AVM ve marketlerin servis araçlarının müşteri taşıyarak taksici, dolmuşçu ve halk otobüsçü esnafına zarar verdiklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "AVM ve büyük marketler bulundurdukları birçok esnaf kolundaki mağaza ve ürün ile esnafın ekmeğini böldüğü gibi, servis araçları ile de şoför esnafının ekmeğini bölüyor. Özellikle büyükşehirlerdeki AVM ve büyük marketlerin birçoğunun servis aracı var. Personel taşıması gerekirken müşteri taşıyan bu servis araçlarının ulaşım ağı ve sayısı da günden güne artıyor. Bu adil olmayan durum taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü gibi taşımacı esnafımızın hakkının adeta gasp edilmesidir. KDV Kanunu'nda bir hizmet ücretsiz verilse bile o hizmete eşdeğeri üzerinden ücret alınmış gibi vergisinin devlete verilmesi gerekiyor. Esnafımız vergisini verirken, AVM ve market servislerinin böyle bir vergisi bulunmuyor. Öte yandan Ulaştırma Mevzuatı'na göre AVM ve market servislerinin tarifeli taşımacılık yapmaları nedeniyle ruhsat almaları da zorunlu" dedi.
Adil olmayan bu uygulamaya denetimler ile son verilmesi gerektiğini dile getiren Palandöken, "Birçok AVM ve market bu haksız uygulamayı açıkça ilan ediyor ve birçok apartman ve sitenin posta kutularına bu hizmeti verdiklerine ait broşürler bırakarak müşteri çekiyorlar. Yapılan uygulama bir taşımacılık faaliyetidir. Yani esnafın yaptığı gibi bir toplu taşıma faaliyeti ve bunun kuralları da açıkça yasal olarak düzenlenmiştir. O yüzden yasal ve adil olmayan bu uygulamaya yapılacak etkin denetimlerle son verilmeli. Bu sorunu yıllardır birçok kez dile getirdik, bazı düzenlemeler ve denetimler yapıldı fakat sorun halen devam ediyor. AVM ve market servisleri halen bu faaliyetlerine devam ettiği için vatandaşlar taksi, dolmuş, otobüs yerine ücretsiz servise binip işlerini hallediyorlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:40 Kaynak: İHA
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