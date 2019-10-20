Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Bankalar kârda esnaf darda"
Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Bankalar kârda esnaf darda'

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Bankalar kârda esnaf darda"

12 dakika önce

Esnafın kara liste nedeniyle krediye ulaşamayınca tefecilerin eline düştüğünü vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Nakit paraya ihtiyacı olan esnafımızın kara liste sorunu yüzünden kredi alamaması, tefecilerin ekmeğine yağ sürüyor.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Esnafın kara liste nedeniyle krediye ulaşamayınca tefecilerin eline düştüğünü vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Nakit paraya ihtiyacı olan esnafımızın kara liste sorunu yüzünden kredi alamaması, tefecilerin ekmeğine yağ sürüyor. Bu adaletsiz durumun çözülmesi için sicil affı getirilerek esnafımızın krediye ulaşması sağlanmalı ve tefecilere prim verilmemeli" dedi.


Tefecilerin para ihtiyacı olan esnafı adeta av gibi gördüklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomik sorunlar, maliyetlerin artması, sigorta primleri, çevresindeki AVM ve zincir marketler derken esnafımız ayrı ayrı kollardan birçok konu ile uğraşıyor. Haliyle kendisini de geliştirebilmesi için nakit ihtiyacı oluyor. Paraya ihtiyacı olan esnafımız tefeciler için adeta bir av haline geliyor. Çünkü binlerce esnafımız maalesef kara listede. Zamanında borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı çekmiş esnafımız kara liste sorunu yüzünden krediye ulaşamıyor. Bu da tefecilerin yüzünü güldürüyor. Maalesef batmaktansa nakit ihtiyacını karşılamak için esnafımız tefecilerin eline düşüyor" diye konuştu.


"Sicil affı esnafımızı tefecilerin elinden kurtarır"


Tefecilerin türemesinde kara liste sorununun neden olduğunu ve bunun sicil affıyla çözüleceğini hatırlatan Palandöken, "Esnafımız para ihtiyacını karşılamak için bu kez tefecilerin uçuk ve dengesiz faizleri ve ödeme geciktiğinde tehditleri ile başa çıkmaya çalışıyor. Tefecilerin bu adaletsizliğine ise kara liste zemin hazırlıyor. Esnafa yönelik kredi imkanları da varken bunların kullanılmaması durumu, ne bankaların ne de esnafımızın yararına olmuyor. Her gün tehditlerle karşılan, aile huzuru bozulan esnafımız için etkin bir sicil affı şart. Bugüne kadar çıkarılan 3 sicil affı bankaların inisiyatifine kaldı. Ağustos sonu itibariyle bankaların karı 32 milyar 838 milyon liraya ulaştı. Bankalar karda fakat esnaf darda. Bankaların yüksek, tefecilerin uçuk ve dengesiz faizlerinin altında ezilen esnafımızın sesi duyulmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuzak kurdukları kişilerin görüntülerini çekip dolandıran çete yakalandı
Davutoğlu'ndan "Yeni parti kurmak için paranız var mı?" sorusuna yanıt: Siyasi parti para ile kurulmaz Tepkilere boyun eğen Trump, G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde yapmaktan vazgeçti Metro İstanbul, 2 hatta yaşanan arızayla ilgili açıklama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 09:49:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Bankalar kârda esnaf darda"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]