TESK Genel Başkanı Palandöken: "Bankalar Vatandaşa Yük Değil Destek Olmalı"

Bankaların 20 farklı kalemde aldığı işlem ücretlerinin vatandaşa ve esnafa yük olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2018 ekonomik dalgalanma ile geçerken bankaların net karı bir önceki yıla göre 4,4 milyar TL artışla 53,5 milyar TL'ye ulaştı.

Bankaların 20 farklı kalemde aldığı işlem ücretlerinin vatandaşa ve esnafa yük olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2018 ekonomik dalgalanma ile geçerken bankaların net karı bir önceki yıla göre 4,4 milyar TL artışla 53,5 milyar TL'ye ulaştı. Bankalar havale, EFT, nakit avans, fatura ödeme ücreti, kredi kartı işlemi gibi her türlü bankacılık işleminden masraf alıyor. Sektörün internet ortamına taşınması da bu masrafları azaltmadı. Aksine dijital kanallardan ve kartsız işlemlerden de işlem ücreti kesiyorlar. Üstelik bu kesintiler tüm bankalarda aynı değil. Kimi bankalar bazı işlemlerden ücret alırken, kimisi almıyor. Bu ücretlere standart getirilmeli" dedi.



Bankacılık işlemlerinin dijital ortama taşınması ile birlikte masrafların azalmadığını, aksine arttığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sektör dijitalleştikçe bankacılık masraflarının azalmasını bekleyen vatandaşlar her geçen gün farklı bir masrafla karşılaşıyor. Şubede, ATM'de ve elektronik ortamda yapılan her işlemden ücret kesiliyor. Dijital ortamdaki kartsız işlemler özendirilmeye çalışılsa da bu işlemlerden de hizmet ücreti alınıyor. Elektronik işlemler internetten ya da mobil olarak yapıldığında bile farklı bir kesinti oluyor. Şube üzerinden yapılan EFT bedelleri bankadan bankaya değişmekle birlikte ortalama 50 TL. Aynı işlem internet bankacılığından yapıldığında ortalama 5 TL, mobil bankacılıktan yapıldığında ortalama 2.5 TL olarak bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Bunların yanı sıra, ATM'den kartsız olarak banka hesabına para yatıran vatandaşlardan bile 15 TL kesinti yapılıyor" diye konuştu.



"Vatandaş dardayken bankalar karda"



Ekonomik dalgalanma ile vatandaşların zor günler geçirdiğini ancak bankaların karlarını artırdığını ifade eden Palandöken, "Bankacılık sektörünün net karı 2017'de 49,1 TL iken ekonomik dalgalanma ile geçen 2018'de 4,4 milyar TL artarak 53,5 milyar TL'ye yükseldi. Sektörün toplam aktif büyüklüğü ise 3.9 trilyon oldu. Esnafımız başta olmak üzere piyasalarda ekonomik dalgalanmanın olumsuz etkisi büyük ölçüde hissedilirken bankalar da elini taşın altına koymalı. Vatandaş dardayken bankalar gereğinden fazla karda olmamalı. Özellikle öğrenciler, işçiler, emekliler ve esnafımız başta olmak üzere tüm kesimler, bankaların farklı kalemlerden aldığı hizmet bedelleri karşısında mağdur olmaktalar. Vatandaşların mağdur edilmemesi için bazı bankaların yaptığı gibi tüm bankalar dijital ortamda vatandaşa kolaylık sağlamalı. Özellikle dijital ortamdaki işlemlerden ücret alınmamalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'da Kazanacağı Ücret

Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı

TESK Başkanı Palandöken: Bankalar Dijital Ortamdaki İşlemlerden Ücret Almamalı

Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları 100,1 Milyar Dolara Yükseldi