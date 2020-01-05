TESK Genel Başkanı Palandöken: "Beyaz eşyada da ÖTV ve KDV indirimi yapılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Beyaz eşyada da ÖTV ve KDV indirimi yapılmalı' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Beyaz eşyada da ÖTV ve KDV indirimi yapılmalı"

6 saat önce

Mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesinin sevindirici olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu indirimle mobilya sektörü canlanacak, vatandaşın mobilyaya olan talebi artacaktır.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesinin sevindirici olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu indirimle mobilya sektörü canlanacak, vatandaşın mobilyaya olan talebi artacaktır. Vergi indiriminin ekonomik büyümeye etkisinin hissedilebilmesi için beyaz eşya ve tüm elektronik ev eşyalarında da ÖTV ve KDV indirimi yapılmalıdır. Çünkü evlilik planı yapan tüm gençlerin beklentisi bu yönde" dedi.


Geçici olarak yapılan vergi indirimlerinin ekonomideki canlanmaya ne kadar etki ettiğini geçtiğimiz yıllarda çok net gördüklerinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2001 ve 2009 krizlerinde krizlerin teğet geçmesinin en önemli nedeni zamanında yapılan vergi indirimleri oldu. Özellikle otomotivde yapılan indirimler, ekonominin büyümesine önemli katkı sağlıyor. Aynı şekilde mobilya ve beyaz eşyada yapılan indirimler de talebin canlanması açısından çok önemli. Bu nedenle mobilyadaki kalıcı vergi indirimi sevindirici ama aynı indirimin beyaz eşya ve tüm elektrikli ev eşyalarında da yapılması lazım. Beyaz eşya günümüzde lüks tüketim malı olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla beyaz eşyadan ÖTV alınmaması gerekir. Otomotiv sektöründe de başta hibrit ve elektrikli araçlar olmak üzere ÖTV oranlarında indirim yapılmalı. Otomotivdeki canlanma tüm sektörleri etkiliyor. Otomobil satışları artarsa vergi gelirleri de artar. Aynı zamanda daha temiz bir çevre için de bu araçların kullanımını desteklemeliyiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Murat Erat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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