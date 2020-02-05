TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deprem bölgesinde borçların ertelenmesinin sevindirici olduğunu belirtti.



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Deprem bölgesindeki esnafımız ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha alınan kararla görmüş oldu. Biz bir olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Bu borç ertelemesi ve faizsiz 5 yıl vadeli 50 bin liralık kredi esnafımıza cansuyu olacaktır. Bu kredilerden sicil kaydı dikkate alınmadan her depremzede vatandaşımızın faydalanmasının yolu açılmalıdır" dedi.



Halkbank tarafından deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlara sağlanan imkanların diğer bankalar tarafından da yapılmasını isteyen Palandöken, "Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarımızın diğer kamu ve özel bankalara da çeşitli makine ve techizat alımı için borcu bulunmaktadır. Bu borçların da ertelenmesi için kısa sürede bankalar birliği ve yetkililerden açıklama bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA