Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken Çalışanların Tıp Bayramı'nı Kutladı

TESK Genel Başkanı Palandöken Çalışanların Tıp Bayramı'nı Kutladı

1 saat önce

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan, canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, meşakkatli görevlerinde kolaylıklar...

TESK Genel Başkanı Palandöken Çalışanların Tıp Bayramı'nı Kutladı, System.String[]
Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan, canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, meşakkatli görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Tıp Bayramı'nın 100. yılı vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Palandöken, " Mustafa Kemal Atatürk, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözüyle Türk hekimlerine olan güvenini açıkça ifade etmiştir. Hekimlerimiz başta olmak üzere halkın sağlığına kavuşması için canla başla çalışan, emek veren, büyük başarılara imza atan, ulvi bir görevi yerine getiren tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim. Son zamanlarda artan sağlıkta şiddet eylemlerini de esefle kınıyorum. Tıp Bayramı'nın 100. yılında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

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