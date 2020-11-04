TESK Genel Başkanı Palandöken: "Cezalar esnafın ayakta kalmasına imkan vermiyor" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Cezalar esnafın ayakta kalmasına imkan vermiyor"

04.11.2020 15:04
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Çeşitli konularda esnafa kesilen para cezalarının orantısız olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımıza çeşitli sebeplerden kesilen idari para cezaları orantısız ve esnafın ayakta kalmasına imkan vermiyor.

Çeşitli konularda esnafa kesilen para cezalarının orantısız olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımıza çeşitli sebeplerden kesilen idari para cezaları orantısız ve esnafın ayakta kalmasına imkan vermiyor. Dükkanda çalan radyo ve TV'den gelen müziğin telif hakkı, gıda işletmelerinde görülen yanlışlara kesilen cezalar, belirlenen saatten sonra alkol satışı gibi birçok konuda esnafa kesilen cezalar esnafın dükkanını kapatmasına neden olacak kadar yüksek olabiliyor. Pandemi nedeniyle zaten yeteri kadar dar boğazdan geçen esnafa kesilen cezalar işletmenin büyüklüğüne göre orantılı olmalı. Yani alkol fiyatları arttıkça kaçak artıyor. Bu da beraberinde ölümleri getiriyor. 7 TL'lik biraya 320 bin lira ceza hakkaniyetli değil" dedi.

Cezaların ödenebilir olması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımız birçok konuda cirosunun çok üzerinde, belki de yıllarca ödeyemeyeceği büyüklükte cezalar ile karşılaşıyor. Örneğin dükkanda bilgisayar, TV veya radyodan yalnızca ses olması için çalan, ticari satışa hiçbir etkisi olmayan müziğin telif hakkı, saat 22.00'den sonra yapılan alkol satışlarının cezası gibi cezalar esnafımızın dükkanını kapatmasına neden oluyor. Saat 22.00 ile 06.00 saatleri arasında alkol satışı yapan esnafa kesilecek cezalar 320 bin TL'ye kadar olacak şekilde belirlenerek Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu miktarlar neredeyse bir ev veya araba parası kadar yüksek. Esnafımız devletimizin koyduğu tüm kurallara sonuna kadar riayet eder fakat idari para cezası verme yetkisi olan kamu kurum ve kuruluşları daha adil davranmalı. Cezalar işletmenin büyüklüğüne göre ödenebilir ve orantılı olmalı. Onlarca çalışanı olan fabrikaya kesilen ceza ile küçük esnafa kesilen cezanın aynı olması haksızlığa neden oluyor" diye konuştu.

(Doğukan Can Yüksel/İHA)

TESK Genel Başkanı Palandöken: Cezalar esnafın ayakta kalmasına imkan vermiyor

Bendevi Palandöken, Alkol, Radyo, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Cezalar esnafın ayakta kalmasına imkan vermiyor' - Son Dakika Ekonomi


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