TESK Genel Başkanı Palandöken: "Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye Devam Edeceğiz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2018 yılında başlattıkları çocuk işçiliği ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2018 yılında başlattıkları çocuk işçiliği ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, UNICEF ile yürüttükleri Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı'nın 1. dönem faaliyetlerinin değerlendirileceği sonuç toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Konfederasyon olarak 2018 yılında başlattığımız çocuk işçiliği ile kararlı mücadelemizi yeni dönemde de sürdüreceğiz. Ülkemizde 2018 yılı çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planı yayınlandı. Biz TESK olarak UNICEF ile başlattığımız bu programı yeni dönemde de kararlılıkla devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Teknik ekiplerimiz bu konudaki çalışmalara başladılar. Sahaya ineceğiz. İşletmelerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuk işçiliği bitene kadar, tek bir işletmede tek bir çocuk işçi kalmayana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.



TESK ve UNICEF arasındaki işbirliğinin ilk dönem çalışmalarının sonuna geldiklerini ifade eden Palandöken, "Program kapsamında gerçekleştirilecek 2. dönem çalışmalarında daha fazla sahada yer alacağız. Bununla da kalmayıp işçi, işveren ve eğitim kurumları, çocuklarımız ve kurum ve kuruluşlarını da sürece daha fazla katılıma teşvik edeceğiz. 2018 ilkbaharından bu yana 10 ilde yürütülen program kapsamında Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, İzmir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da bin 500 çalışan ve yöneticiye çocuk işçiliği konusunda farkındalık eğitimleri verdik" diye konuştu.



"Bizim çocuklarımız ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir"



Palandöken, "Esnaf ve sanatkarı bilgilendirmek için de 200'e yakın iş yeri ziyaretini tamamladık. 9 Mesleki Eğitim Merkezi, 5 Geçici Barınma Merkezini ziyaret ederek 140 öğretmen ve 450 çocuk ile bir araya geldik. Bu 10 ilden 25 çalışanın ise çocuk işçiliği konusunda uzmanlaştırma eğitimleri de tamamlandı. Biz esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak çocuklarımızın mesleki eğitim almasının geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir. Çıraklık eğitiminde pratik eğitimi usta öğreticilerinden alan çocuklarımız, aynı zamanda okullarında da teorik eğitimlerini almaktadırlar. Böylece çocuklarımız bir yandan çocukluklarının gereği olarak eğitimlerine devam ederken, bir yandan da meslek öğrenmektedirler" şeklinde konuştu. - ANKARA

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