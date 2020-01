TESK Genel Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yarıyıl tatiline girecek tüm öğrenci ve öğretmenlere verimli bir 16 gün dileğinde bulunarak, "Bu 16 günlük yarıyıl tatilini öğrencilerimiz yalnızca bilgisayar ya da telefon başında değil, dinlenerek, kitap okuyarak, sosyal aktivitelere katılarak geçirmeli" dedi.



Türkiye genelinde 18 milyon öğrencinin olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okul öncesinde 1,5 milyon, ilkokulda 5,2 milyon, ortaokulda 5,6 milyon ve ortaöğretimde 5,6 milyon olmak üzere toplam 18,1 milyon öğrenci ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 1 milyon 77 bin 307 öğretmen yarıyıl tatiline giriyor. 20 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasını kapsayan 16 günlük yarıyıl tatili çocuklarımız için de öğretmenlerimiz için de dinlenmek, kendine vakit ayırmak, farklı sosyal aktivitelere katılmak için güzel bir zaman dilimi. Geleceğimizi inşa eden öğrencilerimiz bu fırsatı verimli geçirmeli. Tatili günlerce telefon, tablet, bilgisayar, sosyal medya ile ilgilenerek tüketmemeli" şeklinde konuştu.



"Tek başarı kriteri karne değildir"



Dönem sonu verilen karnenin tek başına asla bir başarı kıstası olmadığını hatırlatan Palandöken, " Anne, baba, aile, öğretmen, kitaplar, ödevler, arkadaşlıklar ve daha birçok şey, bir çocuğun yetişmesinde etkiye sahiptir. Dolayısıyla okulda gördüğü derslerin bir puanlaması olan karneler de çocuğun tamamen karakterini ve başarısını yansıtmaz. Tabii ki her anne baba çocuğunun tüm derslerde başarılı olmasını ister fakat düşük bir not geldiğinde de ceza ya da olumsuz bir davranış içine girmek ailenin yapacağı en büyük yanlış olacaktır. Çocukları belli kalıplar üzerinden değerlendirmek yerine onların yeteneklerini keşfetmek en doğru olandır. Yarıyıl tatilinde velilerimiz çocuklarla daha çok vakit geçirip daha sağlıklı iletişim kurmalı. Ona inandığını ve güvendiğini, her ne olursa olsun daima arkasında olacağını göstermeli" diye konuştu. - ANKARA