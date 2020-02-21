TESK Genel Başkanı Palandöken:

Kuruşların dahi değerli olduğu bir dönemde tasarruflu olmanın önemini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Damlaya damlaya göl olur atasözünü benimsemiş bir millet olarak, büyük market ya da mağazalarda 1 kuruşumuzu dahi ısrarla istemeli, ihtiyacımızın dışında israfa kaçan alışveriş davranışlarından uzak durmalıyız" dedi.



İsrafa neden olan ihtiyaçtan fazla alışveriş yapma davranışının hem cebe hem ekonomiye zarar verdiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçen yıl bir önceki yıla göre ülkemizde tasarruf mevduatları yüzde 25,4 artarak 1 trilyon 446,4 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı ise yüzde 23,6 artarak 17 bin 394 lira oldu. Tasarruf miktarımızı daha da artırmak kendi elimizde. İhtiyacın dışında alınan her yiyecek, içecek, kıyafet ya da teknolojik ürün öncelikle kendi cebimize zarar verirken, ithal ürünler ise paramızın yurt dışına çıkması nedeniyle ekonomimize zarar veriyor. Yeteri kadar çift ayakkabımız varken indirim aldatmacalarına kanarak tekrar yenisini almak, telefonumuzun hiçbir sorunu yokken yeni modeli çıktı diye değiştirmek gibi hem cebimize hem ülke ekonomimize kaybettirecek davranışlar, büyük bir kitlenin uyduğu davranış biçimi haline geldi. Halbuki bu israfa neden olan bu alışveriş davranışından kaçınmalıyız" diye konuştu.



"Milyonlarca adet 1 kuruşun nerede olduğu sorgulanmalı"



Kuruş diye almayarak önemsenmeyen paraların küsuratlı satış yapanların kasalarına çok büyük meblağ olarak kaldığını hatırlatan Palandöken, "Büyük market, zincir veya mağazaların satış tekniği olarak kullandığı 90 kuruş, 99 kuruş gibi küsuratlardaki 1 kuruşumuz, 10 kuruşumuz dahi değerli. Tasarruflu olmak ihtiyaçtan fazlasını almamanın yanında 1 kuruş dahi olsa hakkımız olanı almaktan geçiyor. Bizim alışverişlerde değersiz görüp almadığımız kuruşlarımız, o market ya da mağazaların kasasına vergisiz ve havadan gelen bir kazanç olarak giriyor. Bizim cebimizden 1 kuruş eksiliyor fakat bu küsuratlı satışı yapanların kasasına çok büyük meblağlar giriyor. Bizler damlaya damlaya göl olur atasözünü benimsemiş bir milletiz. Bu nedenle kuruşlarımıza ısrarla sahip çıkmalıyız. Piyasadaki sayısı milyonlarca olan 1 kuruşların nerede olduğunu sorgulamak gerekiyor" dedi. - ANKARA