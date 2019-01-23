Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken'den Ayşen Gruda İçin Taziye Mesajı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den Ayşen Gruda İçin Taziye Mesajı

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ayşen Gruda'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TESK Genel Başkanı Palandöken'den Ayşen Gruda İçin Taziye Mesajı, System.String[]
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ayşen Gruda'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ayşen Gruda'nın vefatı üzerine yayımladığı başsağlığı mesajında, "Türk sineması ve tiyatrosunun önemli oyuncusu Ayşen Gruda'nın ölüm haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Usta oyuncu Ayşen Gruda, Yeşilçam filmlerindeki unutulmaz sahneleri başarıyla oynayan çok değerli bir oyuncuydu. Türk sineması ve tiyatrosu, ömrünü sanata adamış başarılı bir kadın sanatçısını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sanat camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:07 Kaynak: İHA

Türkiye, Palandöken, ayşen gruda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda'nın Vasiyeti Ortaya Çıktı

TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu Son Dakika! Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:11:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken'den Ayşen Gruda İçin Taziye Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]