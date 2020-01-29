TESK Genel Başkanı Palandöken'den marka taklidi açıklaması - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında ülkemizde tescili olan ürünlerin, marka sahibinin izni olmaksızın kullanılmasının hapis cezası ile adli para cezası var" dedi.



Marka taklidinin cezası hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında ülkemizde tescili olan ürünlerin, marka sahibinin izni olmaksızın kullanılmasının hapis cezası ile adli para cezası var. Çünkü bu marka taklidi, marka hakkına tecavüz sayılan eylem olarak sayılıyor. Markayı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek, bu ürünleri satmak, dağıtmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak gibi durumlarda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 20 bin güne kadar adli para cezası mevcut" ifadelerini kullandı.



"Hiç kimse taklit ürün satmamalı ve satanı bildirmeli"



İzinsiz tescilli markalı ürün satılmaması veya o markanın birebir kullanılmaması konusunda uyarıda bulunan Palandöken, "Marka üzerindeki haklar hukuken açıkça belirtilmiş. Hapis cezası ve para cezası ile karşılaşmamak için kesinlikle tescilli bir ürün izinsiz satılmamalı. Satan ya da markayı kullanan bir işletme görüldüğünde ya da kendi ürünlerinin marka taklidi olduğu fark edildiğinde de bildirilmeli. Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi, üretenlerin de ortaya çıkarılmasını sağlaması, üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması halinde bir ceza hükmolunmuyor. Marka taklidi ne ahlaki açıdan ne de ticari açıdan kesinlikle doğru değil" aktarımında bulundu. - ANKARA