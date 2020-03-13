TESK Genel Başkanı Palandöken'den

Bazı havayolu şirketlerinin uçak bileti iptallerinde vatandaşı mağdur ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Havayolu şirketleri bir sene boyunca değişim hakkı vermeli. Kimsenin mağdur olmaması için yurt içi de yurt dışında tüm seyahatlerde fark alınmadan, iptal kesintisi yapılmadan herkese cayma hakkı tanınmalı" dedi.



TESK Genel Başkanı Palandöken, korona virüsü nedeniyle gerçekleştirilen uçak bileti ertelemeleri ve iptallerine ilişkin açıklama yaptı. Bazı havayolu şirketlerinin uçak bileti iptallerinde vatandaşı mağdur ettiğini belirten Palandöken, "Küresel bir salgın olarak kabul edilen korona virüsü nedeniyle tedbir amaçlı yurt dışı seyahat biletlerini iptal etmek ya da ertelemek isteyen vatandaşlarımız bir hayli fazla. Birçok ilgili makam tarafından bu seyahatlerin yapılmaması yönünde açıklama yapıldı. Aylar öncesinden iş gezisi ya da gezi amaçlı olan ve şimdi iptal edilen bu seyahatlerde havayolu şirketleri kimseyi mağdur etmemeli. Zaten yüksek fiyatlarla biletleri alan ve iptal ya da ertelemek isteyen vatandaşlarımız için havayolu şirketleri bir sene boyunca değişim hakkı vermeli. Kimsenin mağdur olmaması için yurt içinde, yurt dışında tüm seyahatlerde fark alınmadan, iptal kesintisi yapılmadan herkese cayma hakkı tanınmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA