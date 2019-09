TESK Genel Başkanı Palandöken: "Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeliyiz"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son yüzyılda ülkemizde yaşanan büyük depremlerde çok sayıda bina yıkılırken, 80 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşadığımız felaketlerin ve yitirdiğimiz canların yarası hiç kapanmıyor. Geçtiğimiz günlerde ise ülke genelinde ufak çaplı yaşanan depremler akıllara yeniden büyük deprem ihtimallerini getiriyor. Ülke olarak deprem kuşağında yaşadığımız gerçeğini artık kabullenmeliyiz. Tüm planlarımızı ve çalışmalarımızı buna göre yapmalı ve kentsel dönüşüm planlarını hayata geçirmek için acele etmeliyiz" dedi.



Kentsel dönüşüm planlarının hayata geçirilmesi için acele edilmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin yüzde 66'sı deprem riski olan alanlardan oluşuyor. Nüfusumuzun yüzde 71'i ise bu alanlarda ikamet ediyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemiz her an yeni bir deprem riski altında. Bu riskle başa çıkabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı destekliyoruz. Ülkemizde şu an acil ve öncelikli dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konutun 1.5 milyonunun 5 yıl içerisinde dönüştürülecek olması sevindirici. Bu eylem planı için bir an önce harekete geçilmeli. Deprem riski yüksek olan bölgelere öncelik verilmeli. Bunun yanı sıra güçlendirme ve yenileme planları ile bazı yapılar da yıkılmadan depreme dayanıklı hale getirilmeli. Depremler yaşanmadan tedbir almaya başlamalıyız" diye konuştu.



"Dönüştürelecek yapılarda esnafa da yer ayrılmalı"



Kentsel dönüşüm planlarının tüm sektörler, vatandaşlar ve esnaf için olumlu olduğunu dile getiren Palandöken, "Kentsel dönüşüm için hiç vakit kaybedilmeden bir an önce harekete geçilmeli. Özellikle büyük şehirlerde çok katlı yapılarda da dönüşüme ihtiyaç var. Bir binanın bile yenilenmesi, onlarca kişinin hayatını kurtardığı gibi beraberinde sektörü ve piyasayı da hareketlendirir. Sürekli yeni inşaat alanları ve ihtiyaç fazlası konut yapmak yerine eski yapılar dönüştürülürse ekonomimiz için de olumlu olur. Çok sayıda işsiz de bu çalışmalarda istihdam edilerek ekmek parası kazanır. Öte yandan kentsel dönüşümle yeniden yapılacak binalarda esnafımız da düşünülmeli. Sitelerde ve bina altlarında bakkal, manav, berber, terzi gibi esnafa yer ayrılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA