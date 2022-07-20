TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

20.07.2022 20:06
TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Teknolojiye karşı gelmek mümkün değil. Bu modaya esnaf olarak biz de uyacağız." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Teknolojiye karşı gelmek mümkün değil. Bu modaya esnaf olarak biz de uyacağız." dedi.

Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlukları yerinde görmek için şehre geldiklerini söyledi.

Pandeminin dünyayı saran bir ekonomik sıkıntıya neden olduğunu dile getiren Palandöken, "Pandemi sürecinde gördünüz fiyatlar nasıl arttı. Yeni nesil esnaflığın oluşmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Artık sistem değişti, evde herkesin elinde akıllı telefon en yakın noktadan ihtiyacını çağırıyor." diye konuştu.

Esnafın yeni nesil alışveriş sistemine ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu:

"Teknolojiye karşı gelmek mümkün değil. Bu modaya esnaf olarak biz de uyacağız. Esnafın hizmetlerinin bu kanallarla telafi edilmesi mümkün oluyorsa biz de o yenilikleri iş yerlerimizde uygulamaya devam edeceğiz. Bunun için yazılım programları hazırlanıyor. Yeni nesil esnaflık bundan sonraki süreçte elektronik ortamda da bu hizmetleri verecek. Evimizde bozulan musluğun tamiri için tamirciyi o vasıtayla çağıracağız."

Palandöken, esnaf odalarındaki meslek kuruluşlarını ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Galatasaray Nef, Sedat Ali Karagülle'yi transfer etti Son dakika haberi: Galatasaray Nef, Sedat Ali Karagülle'yi transfer etti Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Montrö Boğazlar Sözleşmesi Diplomatik Bir Zafer. Türkiye'nin Güvenliğini Esas Alıyor Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Montrö Boğazlar Sözleşmesi Diplomatik Bir Zafer. Türkiye'nin Güvenliğini Esas Alıyor
Kaynak: AA

Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:47 Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev karşısında sürpriz hamleler! İşte kritik karşılaşmanın ilk 11'leri...
19:45 Arjantin'de futbol maçında yaşananlar izleyenleri şoke etti! Futbolcunun yüzüne çiğ balık fırlatıldı
19:43 Iraklı bir kadının ördekleri gölden alıp çantasına koyduğu anlar büyük tepki çekmişti! Kadına ait olduğu anlaşılan ördekler koruma altına alındı
19:41 Türkiye'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından ilk tedbir Eskişehir'den geldi! İşte alınan kararlar...
19:10 Galatasaray beklenen transferi resmen açıkladı: İsviçreli golcü Haris Seferovic Galatasaray'da
19:08 Dünyada Kovid-19 vakalarının artması sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: İlerleyen haftalarda daha fazla ölümler olabilir
18:58 Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi
18:41 Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 20:20:50. #1.13#
SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement