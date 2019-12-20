TESK Genel Başkanı Palandöken:

Emeklilik için yaş haddini bekleyip çalışmayanların tıpkı emekliler gibi sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyen çok sayıda kişi çeşitli nedenlerle çalışamıyor. Bu süreçte ise sağlıktan faydalanabilmek için her ay genel sağlık sigortası primini ödemek zorunda kalıyorlar. Oysa yaşı beklerken çalışmayanlar tıpkı emekli olanlar gibi prim ödemeden ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeli" dedi.



Emeklilikte yaşı bekleyen ve çalışmayanların sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanamadığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emeklilikte yaşı bekleyen çok sayıda kişi çeşitli nedenlerle çalışamıyor. Bu süreçte gelir testi yaptırarak aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde 76 TL'lik genel sağlık sigortası primini ödeyerek sağlıktan faydalanabiliyor. Ancak işten çıkan ya da iş yeri kapatanlar her ay bu meblağı ödemekte güçlük çekiyor. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere, emekli olma şartlarını sağlamış olan bu kişilerin genel sağlık sigortası primini ödemeden sağlık hizmetinden faydalanabilmesinin önü açılmalıdır. Ancak yaşı beklerken çalışanlardan sağlık primi alınmalıdır. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımıza sadece yatarak tedavilerinde değil, rapora dayanan hastalık ve ayakta tedavilerinde de geçici iş göremezlik ödeneği verilmelidir" diye konuştu. - ANKARA