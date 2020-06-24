TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf dükkânı evi kadar özenle dezenfekte ediyor" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf dükkânı evi kadar özenle dezenfekte ediyor"

Normalleşme süreci hızla devam ederken tedirginlik nedeniyle müşteri azlığı yaşayan ve günlük giderlerini bile karşılayamayan esnafın olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sosyal ve ekonomik hayatın normalleşme süreci hızla devam ederken, birçok sektörde esnafımız halen...

Normalleşme süreci hızla devam ederken tedirginlik nedeniyle müşteri azlığı yaşayan ve günlük giderlerini bile karşılayamayan esnafın olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sosyal ve ekonomik hayatın normalleşme süreci hızla devam ederken, birçok sektörde esnafımız halen sıkıntı yaşıyor. Vatandaşın üzerinde devam eden aşırı tedirginlik korkusu, esnafa olumsuz yansımaya devam ediyor. Oysaki esnafın dükkanı ikinci evidir. Dükkanını da aynı evi kadar hijyenik tutar. Kalabalık ortamlardan, sosyal mesafenin olmadığı sokaklardan daha temiz olan esnafımız öncelikle bu korkunun aşılmasını istiyor" dedi.

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Vatandaşların esnafın dükkanından çok sokakta ve kalabalık alanlarda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi sürecinde kazanç ve iş hacmi nedeniyle şüphesiz ki en çok esnafımız olumsuz etkilendi. Zor zamanlar yavaş yavaş geçerken, normalleşme süreci ile esnafımızın büyük bir çoğunluğu dükkanını açtı ve çoğu günü kurtarmaya çalışarak az müşteri ile çalışmaya devam ediyor. Vatandaş, üzerinde aşırı tedbirin getirdiği tedirginlik nedeniyle halen berber, taksi, terzi, kahvehane, lokanta gibi açık olan esnafımıza gitmekte çekiniyor. Oysaki esnafımız evinde nasılsa, dükkanında daha da fazlası hijyen kurallarına uyuyor. Asıl tedbirli olmak amacıyla gidilmemesi gereken yer esnafımız değil, tanımadığımız, hijyen kurallarına uyup uymadığını bilmediğimiz insanlarla dolu kalabalık ortamlar, sokaklar" diye konuştu.


"Esnafın tamamı normalleşme sürecine giremedi"


Halen açılmayan sektörler olduğunu hatırlatan Palandöken, "Henüz dükkanını açamayan esnaf kesimimiz var. İnternet kafeler ve oyun salonu işleten esnafımız diğer sektörlerde olduğu gibi tüm tedbirlerini alarak artık kepenkleri kaldırmak istiyor. Tedbirli olmalıyız ama bunu korku ve endişe içerisinde yapmamalıyız. Örneğin kahvehanelerde oyun oynanmasının önü açılmalı. Sokakta herkes yan yana yürüyor ama oyun oynandığında masada sosyal mesafe de gözetiliyor. Bununla birlikte servisçi esnafımızın gelecek yıl için ücretlerinin düşürülmesi esnafımızın zaten zorlanırken bir de gelecek yıl için şimdiden kaygılanmasına neden oldu. Maliyetlerin zaten arttığı bir dönemde en çok desteğe esnafımızın ihtiyacı var. Dükkanını açan fakat birçok sorun yaşayan ve açamayan hiçbir esnafımız unutulmamalı" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Esnaf dükkânı evi kadar özenle dezenfekte ediyor' - Son Dakika Ekonomi

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