TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf ve sanatkâr sayısı yılbaşından bu yana 32 bin 813 arttı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Esnaf ve sanatkâr sayısı yılbaşından bu yana 32 bin 813 arttı' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf ve sanatkâr sayısı yılbaşından bu yana 32 bin 813 arttı"

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkar sayısı bir önceki aya göre 10 bin 210, yılbaşından bu yana ise 32 bin 813 arttı" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkar sayısı bir önceki aya göre 10 bin 210, yılbaşından bu yana ise 32 bin 813 arttı" dedi.


Şubat sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 824 bin 14 olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanlara göre esnaf ve sanatkar sayısı bir önceki aya göre 10 bin 210, yılbaşından bu yana ise 32 bin 813 arttı. Geçen yıl boyunca bir yıllık süreçte esnaf ve sanatkar sayısı toplamda 37 bin 989 artarken, bu yılın ilk iki ayındaki artış umut verici oldu" ifadelerini kullandı.


Yılın ilk iki ayında esnaf ve sanatkar sayısındaki artışın illere göre dağılımı hakkında da bilgi veren Palandöken, "2020 yılının başından bu yana esnaf ve sanatkar sayısındaki en fazla artış 2 bin 925 ile İstanbul'da görüldü. İstanbul'un ardından İzmir'de esnaf ve sanatkar sayısı 2 bin 192, Samsun'da bin 583, Antalya'da bin 358 ve Şanlıurfa'da bin 232 arttı" şeklinde konuştu.


"Türkiye genelinde en fazla esnaf ve sanatkar İstanbul'da"


Esnaf ve sanatkar sayısının en fazla olduğu illeri sıralayan Palandöken, "Ülke genelinde en fazla esnaf ve sanatkarın olduğu iller ise 213 bin 799 ile İstanbul, 112 bin 688 ile İzmir, 93 bin 911 ile Ankara, 78 bin 915 ile Antalya ve 71 bin 374 ile Bursa oldu. Esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise bin 935 ile Bayburt, 2 bin 269 ile Tunceli, 2 bin 285 ile Ardahan, 2 bin 905 ile Iğdır ve 3 bin 307 ile Gümüşhane oldu" dedi. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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