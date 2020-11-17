TESK Başkanı Palandöken: "Alınan kararlar kapsamında esnaf özel olarak desteklenmelidir" - Son Dakika

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında olumsuz etkilenecek olan kesim yine esnaf ve sanatkarlarımızdır. Bu alınan kararlar kapsamında esnaf özel olarak desteklenmelidir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 tedbirleri kapsamında yazılı bir açıklama yaptı. Palandöken, "Sağlık için alınan hiçbir karara karşı değiliz. Tedbirlere evet, ancak bizim halimiz ne olacak? Daha önce getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında en büyük sıkıntıyı esnaf ve sanatkarımız yaşadı. Hiç kuşkusuz yeni alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında olumsuz etkilenecek olan kesim yine esnaf ve sanatkarlarımızdır. Bu alınan kararlar kapsamında esnaf özel olarak desteklenmelidir. Yeni alınan kararlardan olumsuz etkilenecek olan esnafımız ekonomik olarak desteklenmelidir. Hiç zaman kaybedilmeden iş yerleri kapanan esnafımıza ve yanlarında çalıştırdıkları personellere nakdi yardım yapılmalı. Kira yardımının yanı sıra elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderlerini karşılamak için her ay düzenli olarak belli oranda esnafımıza nakdi yardım yapılmalı. Esnaf ve sanatkarlar kapalı oldukları bu dönemde SSK, BAĞ-KUR ve vergi ödemelerinden muaf tutulmalı" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)