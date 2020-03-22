TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafa destek olmanın tam zamanı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Esnafa destek olmanın tam zamanı' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafa destek olmanın tam zamanı"

6 saat önce

Korona virüs sebebiyle işleri durma noktasına gelen esnaf ve sanatkarların krediye ulaşabilmesi için acil sicil düzenlemesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu dönemde esnaf ve sanatkarlarımız krediye her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadır.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Korona virüs sebebiyle işleri durma noktasına gelen esnaf ve sanatkarların krediye ulaşabilmesi için acil sicil düzenlemesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu dönemde esnaf ve sanatkarlarımız krediye her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bankalar esnafın geçmişini bahane ederek kredilerin önüne sicil engeli koymamalı. Esnafımızın geleceğini bankaların inisiyatifine bırakmamak için etkin bir sicil düzenlemesi yapılmalı" dedi.


Çarkların dönebilmesi için esnaf ve sanatkarların krediye ulaşabilmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomide çarkların dönmeye devam edebilmesi için orta direk olan esnaf ve sanatkarlarımıza kredilerde kolaylık sağlanmalı. Bankalar kara liste bahanesiyle esnaf ve sanatkarların krediye ulaşmasını engelleyip önünü tıkamamalı. Etkin bir sicil düzenlemesi yapılarak tüm bankaların buna uyması zorunlu hale getirilmeli. Öte yandan esnafımız kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandığı kredilerin taksitlerini ödemeyi geciktirdiğinde yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16, bir aydan fazla olan gecikmelerde ise yüzde 20 oranında faiz uygulanıyor. Esnafımızın siftahsız dükkan kapattığı bu dönemde gecikme faiz oranları düşürülmeli. Bununla birlikte esnaf ve sanatkarların kullandığı kredi şartlarında da iyileştirme yapılmalı. Esnafın rahatlaması piyasaya direkt yansıyacağı gibi, zincirleme olarak ekonomide çarklar dönmeye devam eder" diye konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:56 Kaynak: İHA

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