Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafa Faturalarda Avantaj Sağlanması Şart"

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafa Faturalarda Avantaj Sağlanması Şart"

2 saat önce

Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğalgaz faturalarında avantaj sağlanmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl esnafımız için zor bir yıl oldu.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğalgaz faturalarında avantaj sağlanmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl esnafımız için zor bir yıl oldu. Zincir marketlerin de sayısı her geçen gün hızla arttığı için esnaf daha da zor zamanlarla burun buruna gelecek. Yeni bir yıla umutla başlamak için esnafa en önemli giderleri olan faturalarda indirim sağlanmalı. Esnafın korunması ekonominin korunması demektir" dedi.

Elektrik, su, doğalgaz faturalarında farklı farklı kalemlerden alınan bedellerin esnafa ağır geldiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz günlerde 757 liralık elektrik faturasındaki 144 liralık dağıtım bedelinin ağır olduğu ile ilgili şikayetlerini dile getiren esnafımızın videosu gündeme geldi. Bu esnafımız gibi tüm 2 milyon esnafımız da faturalardaki bu bedellerin altından kalkmakta zorlanıyor. Özellikle elektrik faturalarında dağıtım bedeli, vergiler, TRT payı gibi kalemlerle fatura tüketim bedelinin iki katı olarak yansıyor. Esnaf en azından bu kalemlerden muaf tutulmalı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin su faturalarında kaldırmış olduğu şube yolu bakım ücreti gibi su faturalarında da tüm esnafımıza indirim sağlanmalı. Kış günlerini yaşadığımız bu aylarda esnaf hem evinde hem dükkanında doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanıyor" diye konuştu.

"Esnaf yeni yıla önünü rahatça görerek girmeli"

Faturalarda indirim sağlanmasıyla esnafın yeni yıla umutla gireceğini belirten Palandöken, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte kesme-bağlama ve güvence bedellerini her yıl Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'ne göre güncelliyor. Önümüzdeki yıl için de elektrikte güvence birim bedeli sanayi ve ticarethane için kilovatsaat başına 84,8 lira olarak belirlendi. Elektrik faturasındaki bu kalemlerdeki artış önümüzdeki yıl daha fazla fatura ödeneceğini garanti ediyor fakat esnafın daha fazla kazanacağını bilmiyoruz. Sürekli artan zincir marketler, ödemeler, faturalar derken esnafın beli bükülüyor. En önemli giderler elektrik, su ve doğalgaz faturası. Esnafın yeni yıla önünü görerek, umutla girmesi için faturalarda avantaj sağlanmalı. Çünkü esnafın korunması demek ekonominin korunması demektir" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:45 Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suyu Azalan Barajı İnceleyen Ekipler Kaçak Su Bendini Ortaya Çıkardı Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu

Engelli Vatandaş Aldığı Hibeyle Hobisini Gelir Kapısına Dönüştürdü Juventus, Adidas'la 408 Milyon Euroluk Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:37:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafa Faturalarda Avantaj Sağlanması Şart"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]