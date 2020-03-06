TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımız vatandaşın faizsiz bankasıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Esnafımız vatandaşın faizsiz bankasıdır' - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımız vatandaşın faizsiz bankasıdır"

6 saat önce

Yıllardır süregelen veresiye defteri ile vatandaşa koşulsuz şartsız kredi veren esnaf ve sanatkarların ekonomi için büyük bir önem arz ettiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çeşitli sebeplerle kredi kartını doldurup nakite sıkışan vatandaşlarımızın imdadına yine esnaf...

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Yıllardır süregelen veresiye defteri ile vatandaşa koşulsuz şartsız kredi veren esnaf ve sanatkarların Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için büyük bir önem arz ettiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çeşitli sebeplerle kredi kartını doldurup nakite sıkışan vatandaşlarımızın imdadına yine esnaf ve sanatkarımız yetişiyor. Mahallenin bakkalı, manavı, kasabı, terzisi ve hatta taksicisi bile veresiye defteri ile vatandaşlara faizsiz, kefilsiz hizmet vererek dost eli uzatıyor. Bu da Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomik ve toplumsal önemini kavramak için yeterli" dedi.


Günümüzde zincir marketlerin ve büyük işletmelerin vatandaşlar için yapamadığı fedakarlığı esnaf ve sanatkarların yaptığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartını dolduran, borcu olan ve başı dara düşen her vatandaşımız ülkenin dört bir yanındaki esnaf ve sanatkarımızdan veresiye alışveriş yapıyor. Esnafımızın yıllardır süregelen veresiye defteri sayesinde büyük bir sosyal dayanışma örneği sergileniyor. Hiçbir zincir market ve büyük işletme, sattığı ürünün ücretini almadan müşterisini dükkandan çıkarmazken, Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarlarımız vatandaş borcunu ödeyene kadar bekleyip bu süreçte de veresiye yazmaya devam ediyor. Böylece ekonomide çarkların dönmesini sağlarken vatandaşın da zor gününde yanında oluyor" diye konuştu.


"Veresiye defteri sosyal patlamayı önlüyor"


Ülke genelindeki esnaf ve sanatkarların veresiye defterleri sayesinde sosyal patlamanın önlendiğini belirten Palandöken, "Sayıları 2 milyona yaklaşan esnaf ve sanatkarlarımızın büyük çoğunluğu veresiye satış yaparak toplumsal kültürün yapısını koruyup bir yerde sosyal patlamanın önüne geçiyor. Esnafımız veresiye yazarken ne bir ödeme günü belirliyor, ne sattığı ürünün bedeline faiz koyuyor ne de ödeme yapılmadığında icra takibi başlatıyor. İhtiyacı olan fakat ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızla esnafımız arasındaki samimiyet ve birbirine güven sayesinde yıllardır sosyal dokumuz bozulmadan korunuyor. Zor gün dostu esnaf ve sanatkarlarımız kültürümüzün birebir yansımasıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:29 Kaynak: İHA
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