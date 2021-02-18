TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımıza faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz ayağa kalkış kredisi verilmeli" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımıza faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz ayağa kalkış kredisi verilmeli"

18.02.2021 13:52
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mart ayı itibarıyla kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak fakat esnafımız pandemi sürecinde yüzde 70 oranında kazancının düşmesi, hatta dükkanının aylarca kapalı kalması nedeniyle elde avuçtakini aile...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mart ayı itibarıyla kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak fakat esnafımız pandemi sürecinde yüzde 70 oranında kazancının düşmesi, hatta dükkanının aylarca kapalı kalması nedeniyle elde avuçtakini aile ve kendisiyle birlikte evde kaldığı sürede harcadı. Bu nedenle faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz, dükkanına sermaye yapmak için ayağa kalkış kredisi verilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayı itibarıyla kademeli olarak normalleşme sürecinin başlamasına yönelik açıklamasını değerlendirdi. Esnafa faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz kredi verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "1 yıldır dükkanı tamamen kapalı olan, ekmek teknesi olan aracında kontak açamayan ve kazancı olmayan esnafımız pandemi başından bu yana kah destekler, kah kendi birikimi ile bu zamana zar zor geldi. Mart ayı itibarıyla kademeli olarak normalleşme sürecinin başlayacağını Cumhurbaşkanımız müjdeledi. Fakat elde avuçtakini de kendi hayatta kalmak için harcayan esnafımız, açılacağı için sevinirken, nasıl açılacağını da kara kara düşünüyor. Adeta sıfırdan başlayacak olan esnafımız ile yeni esnaf olmak isteyen fakat pandemi nedeniyle erteleyenler için ayağa kalkış kredisi verilmeli. Bu sermaye için kullanılacak 6 ay geri ödemesiz ve sıfır faizli kredi esnafımıza ve esnaf olmak isteyenlere can suyu olur" ifadelerini kullandı.

"Esnafımızın ilk 6 ayı yalnızca ayağa kalkmak, toparlanmak, adapte olmak"

Esnafın ayağa kalkması, yani iş yerini açması veya kontak çevirmesinin 6 ay, kazancının tamamen normal seyrine dönmesi için 3 yıl geçeceğini vurgulayan Palandöken, "Kademeli normalleşme süreci başlayacak fakat sermaye için kredinin verilmesi de tek başına yeterli bir çözüm olmaz. Çünkü esnafımızın ilk 6 ayı yalnızca ayağa kalkmak, toparlanmak, adapte olmak, mallarını yenilemek, eski canlılığı yakalamak için dükkanı ile ilgili çeşitli düzenlemeler, yenilenmeler yapmak, temizlik ve benzeri işler ile geçecek. Tamamen eski kazancına dönmesi için ise 3 yıl gerekecek. Bu nedenle mart ayından itibaren esnafımızdan 6 ay elektrik, su, doğalgaz, internet faturalarında vergiler alınmamalı. Var olan tüm kredi borçları doğrudan faizsiz olarak 2022 yılına ötelenmeli" dedi. - ANKARA

TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnafımıza faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz ayağa kalkış kredisi verilmeli

Esnaf ve Sanatkarlar, Türkiye, Esnaf, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Esnafımıza faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz ayağa kalkış kredisi verilmeli' - Son Dakika Ekonomi


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