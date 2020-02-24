TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımızın sırtındaki sigorta primi yükü bir an önce... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Esnafımızın sırtındaki sigorta primi yükü bir an önce... - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımızın sırtındaki sigorta primi yükü bir an önce...

6 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara sağlanacak kolaylığın doğrudan ekonomiye yansıyacağını söyledi.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara sağlanacak kolaylığın doğrudan ekonomiye yansıyacağını söyledi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımız, brüt asgari ücretin yüzde 34,5 oranındaki sigorta primlerini ödemekte güçlük çekiyor. Bağ-Kurlu esnaf ve sanatkarımızın yüzde 5 hazine teşvikiyle birlikte 2016 yılında ödediği en düşük sigorta prim tutarı 485 liraydı. Şu anda yine yüzde 5'lik hazine teşvikiyle birlikte esnafımızın ödediği sigorta primi yüzde 78 artarak 868 TL oldu. Esnafımız her yıl neredeyse sermayesi kadar sigorta primi ödüyor. Kira veren, stopaj ödeyen ve yanındaki işçinin maaşını veren esnafımıza bu yükler ağır geliyor. Esnafımızın sırtındaki sigorta primi yükü bir an önce hafifletilmeli" ifadelerini kullandı.


"Prim borcunu düzenli ödeyenlere verilen teşvik artmalı"


Sigorta prim borcunu düzenli ödeyen Bağ-Kurlulara verilen yüzde 5'lik hazine teşvikinin artırılması gerektiğini belirten Palandöken, "1 Ekim 2016 yılında yapılan düzenleme ile primlerini düzenli ödeyen ve prim borcu olmayan Bağ-Kur sigortalılarına yüzde 5'lik hazine teşviki getirildi. Günümüz ekonomik koşullarında esnafımızın durumu göz önünde bulundurularak bu teşvik artırılmalı. Öte yandan 2013'te sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak asgari ücret üzerinden uygulanan ek 6 puanlık indirim bu yıl da yapılmalı" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
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